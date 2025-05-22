Шоумен и комик Александр Ревва, родившийся в Донецке, получил гражданство России. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на имеющиеся в распоряжении агентства документы.

Уточняется, что артист указал российское гражданство в юридических документах в начале мая. Получение Реввой российского паспорта следует из выписки Единого госреестра индивидуальных предпринимателей, сообщает ТАСС. Как уроженец Донецка артист имел право на получение гражданства России в упрощенном порядке, отмечает агентство.

Mash пишет, что Ревва «долго откладывал получение документов», но в итоге сменил украинское гражданство на российское. Законодательство Украины не признает множественное гражданство.

Вопрос гражданства Реввы попал в поле зрения СМИ после начала военной операции. В июле 2022 года «Комсомольская правда» сообщила, что у артиста осталось украинское гражданство, и сослалась на документы о регистрации артистом ИП в Москве.

Анонимный источник «КП» в налоговой службе утверждал, что Ревва якобы находится «на карандаше» у ведомства. Он также пояснил, что предприниматели, не оформляющие российское гражданство, обычно «хотят иметь где-то еще запасной аэродром».

«При этом, если человек уехал, то довольно проблематично предъявить ему претензии по налогам в России. Надо будет объявлять в розыск, а это довольно хлопотно. К тому же когда у тебя есть иное гражданство, проще уйти от ответственности», — сказал он.

Живущий в Донецке отец Реввы заявил «КП», что его сын не появлялся в родном городе с 2013 года, чтобы «не испортить отношения со “своим другом Владимиром Зеленским”» и иметь возможность выступать на Украине. Мужчина также рассказал, что поссорился с Реввой из-за его позиции по военной операции на Украине.

Мать артиста Любовь Рачеева в свою очередь пояснила, что ее бывший муж «предал семью», уйдя к другой женщине и оставив двоих детей, поэтому Александр «никогда не будет» приезжать к отцу в Донецк. Рачеева предположила, что Ревва-старший решил «вспомнить о сыне», чтобы его очернить.

«Мы давно россияне. Низкий поклон городу Донецку, где мы все родились. <…> Но в первую очередь надо уважать ту страну, в которой живешь. Уверяю, мой сын любит Россию. Саша никогда не плюнет в то место, где он состоялся», — сказала она.

В 2023 году издание «Аргументы и факты» сообщило со ссылкой на Любовь Рачееву, что Ревва все еще прописан в ее двухкомнатной квартире в Донецке.

Публикации о гражданстве Реввы сопровождались слухами о его эмиграции. После начала военной операции он уезжал в Испанию, но в конце 2023 года вернулся в Россию. В марте 2024 года о время мемориального концерта «Музыкальный марафон поддержки от звезд Русского Радио» Ревва ответил на слухи о своем отъезде словами из песни Владимира Высоцкого: «Я смеюсь, умираю от смеха, как поверили этому бреду! Не волнуйтесь — я не уехал, и не надейтесь — я не уеду».