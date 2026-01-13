Красногорский городской суд Московской области признал комика Александра Гудкова виновным по ст. 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) за публикацию пародии на песню певца SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) и назначил ему административный штраф в размере 11 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба подмосковных судов общей юрисдикции 13 января.

Поводом для судебного разбирательства стал опубликованный в Сети клип «Я узкий» — пародия на песню «Я русский» певца SHAMAN.

«Судом установлено, что Гудков А.В. в социальной сети „ВКонтакте“ разметил видеозапись с наименованием „Александр Гудков — Я узкий“, используя аранжировку композиции „Я русский“, исполняемую певцом под псевдонимом „SHAMAN“, изменил текст песни, применив словосочетание „Я узкий“. Данный информационный материал открыт для просмотра всем пользователям социальной сети», — говорится в сообщении пресс-службы судов общей юрисдикции Подмосковья.

Ролик был направлен на психолого-лингвистическое исследование, по результатам которого был сделан вывод о наличии в нем «публичных действий, направленных на унижение достоинства человека и группы лиц по признакам происхождения, совершенные публично», в том числе с использованием интернета.

По данным «Медиазоны»*, в одном из протоколов указано, что Гудков изменил текст песни Дронова, применив словосочетание «я узкий», а опубликованное видео посмотрели 73 тыс. раз. Издание отмечает, что сам комик на оформление протокола не явился.

Клип «Я узкий» был опубликован в августе 2022 года на YouTube-канале «Чикен Карри». Ролик вызвал возмущение в Госдуме. В частности, депутат Сергей Соловьев в разговоре с NEWS.ru назвал его «убогой, отвратительной и невежественной борьбой против всего русского» и «пошлой выходкой, рассчитанной на оскорбление». Парламентарий Елена Драпеко, комментируя пародию, заявила «Абзацу», что Гудков «на чужой славе делает себе пиар».

Лидер движения «Гражданский комитет» Артур Шлыков просил Следственный комитет проверить клип «Я узкий» на «предмет возможного состава преступления статьи 282 Уголовного кодекса» (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Представители «Чикен Карри», комментируя обращение активиста, выражала надежду, что решение будут принимать с помощью игральных костей.

«Это раньше они в интернетах ругались. А теперь есть удобные формы для онлайн-доносов», — говорится в посте в телеграм-канале проекта.

Сам SHAMAN, комментируя пародийный клип Гудкова на его песню, в разговоре с NEWS.ru предположил, что комик — поклонник его творчества. По словам Дронова, «хейтеры, ненависть, какой-то негатив — это же ведь своего рода тоже фанатизм, хотя и со знаком минус». Певец подчеркивал, что никаких претензий к Гудкову не имеет, так как тот занимается «дополнительной популяризацией» его творчества и имени.

«Это хорошо. Во всяком случае для меня. Потому что больше людей узнают [о песнях]. Это плюс», — говорил Дронов.

*издание внесено Минюстом России в реестр иностранных агентов

