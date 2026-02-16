Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана начал проверку в отношении стендап-комика Нурлана Сабурова, сообщает Zakon.kz. Поводом стало видео, на котором артист якобы передает 10 мотоциклов «Легиону “Вагнера” Истра» — российскому батальону под командованием одного из самых известных экс-командиров ЧВК «Вагнер» Александра Кузнецова (позывной «Ратибор»).

«Информация принята к сведению, проводятся проверочные мероприятия», — подтвердили в КНБ в ответ на запрос редакции казахстанского портала.

За помощь подразделению Минобороны России, участвующему в военной операции на Украине, казахстанского комика на родине могут привлечь за наемничество и посадить на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

На прошлой неделе в Генпрокуратуре республики отказались комментировать ситуацию вокруг Сабурова, но указали, что она требует «расследования, изучения». Заместитель генпрокурора Галымжан Койгелдиев отметил, что если речь идет о 170-й статье Уголовного кодекса страны «Наемничество», то «это компетенция больше Комитета национальной безопасности».

Видео с Сабуровым в Истре, предположительно, снятое летом 2025 года, распространилось в казахстанском сегменте соцсетей после того, как юмориста остановили по прибытии из Дубая в московский аэропорт Внуково и запретили въезжать в Россию в течение 50 лет.

Как пояснили источники в российских правоохранительных органах, запрет ввели в интересах нацбезопасности страны и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей. Причиной решения они назвали критические высказывания Сабурова об военной операции на Украине и нарушения миграционного законодательства.

После этого казахские блогеры обратили внимание на видео, где комик, напротив, помогает российскому боевому подразделению. В ролике, который сочли подлинным на фактчекинговом ресурсе Factcheck.kz, Сабуров рассказывает о передаче «Легиону “Вагнера” Истра» мотоциклов эндуро для доставки помощи и провианта и желает его бойцам вернуться «здоровыми и с победой».

На фоне бурных обсуждений этой помощи казахстанский активист Марат Турымбетов обратился в Генпрокуратуру республики с просьбой проверить видео и привлечь Сабурова как гражданина Казахстана к ответственности.

«Думаю, что компетентные органы разберутся. И, в случае если это ложный донос, я готов нести ответственность по Закону РК», — написал Турымбетов в соцсетях.

Казахстанский юрист Бауыржан Онгаров заявил, что действия Сабурова подпадают под уголовную статью о наемничестве.

«Сабурову за финансирование и материальное обеспечение наемников может грозить срок от семи до 12 лет. Состав преступления доказан на 100%», — написал он.

В отношении Сабурова также начато расследование на Украине — по статье о «пособничестве государству-агрессору» (ч. 1 ст. 111-2 УК страны). Местный юрист Евгений Пронин, по заявлению которого за проверку взялась Служба безопасности Украины, рассказал, что при наличии оснований казахстанскому комику могут предъявить подозрение и объявить его в международный розыск.

Также украинские органы могут поставить вопрос о задержании и экстрадиции Сабурова для привлечения уголовной ответственности на Украине, добавил юрист.

Кроме того, Сабурова внесли в список украинского сайта «Миротворец», где публикуют данные о людях и организациях, которые, по мнению администраторов портала, «совершили осознанные деяния против национальной безопасности Украины».

Сам Сабуров после возвращения в Казахстан заявил в инстаграм*-сторис, что не собирается комментировать «сложившуюся ситуацию», но выразил благодарность России как «стране, в которой получил возможность для творческого развития, состоялся как артист».

* деятельность Meta по реализации продуктов Facebook и Instagram в России признана экстремистской и запрещена