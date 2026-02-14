Служба безопасности Украины (СБУ) начала досудебное расследование в отношении казахского комика Нурлана Сабурова. Об этом сообщил украинский адвокат Евгений Пронин, который подал в ведомство соответствующее заявление.

Пронин утверждает, что расследование проводится по статье о «пособничестве государству-агрессору» (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины). СБУ в частности намерено проверить информацию о том, что Сабуров передал «материальные ресурсы» российским военным, сообщил юрист.

Он предположил, что дальнейшая процедура может включать предъявление Сабурову подозрений, объявление его в государственный и международный розыск, а также решение вопроса «о задержании и экстрадиции для привлечения уголовной ответственности на Украине».

«196 стран из системы Интерпола должны стать для него либо недоступным благом, либо точкой его задержания и передачи на Украину для отбывания наказания», — заявил Пронин в соцсети.

В апреле 2022 года Сабуров был внесен в базу украинского сайта «Миротворец». В эти списки включают граждан, которые посещали Крым или Донбасс либо выражали несогласие с официальной позицией Киева.

6 февраля Нурлана Сабурова задержали по прилете в Москву. В тот же день стало известно, что комику запретили въезд в Россию на 50 лет. В стране у артиста остались недвижимость и бизнес. СМИ писали, что причиной такого решения могла стать критика СВО, а также возможные нарушения миграционного и налогового законодательства. Официально эта информация не подтверждалась.

Вернувшись в Казахстан, Сабуров в своих соцсетях сообщил, что не планирует обсуждать произошедшее публично, и попросил не вмешиваться в частную жизнь его семьи. Комик добавил, что решением всех вопросов занимаются его юристы. Сабуров отметил, что благодарен России, где «получил возможность для творческого развития и состоялся как артист». Впоследствии он удалил все публикации на своей странице.

9 февраля казахский активист Марат Турымбетов сообщил, что обратился в Генпрокуратуру республики с требованием проверить ролик, в котором Сабуров передает 10 мотоциклов подразделению «Легион Вагнер Истра». По предварительным данным, ролик был снят в июле 2025 года.

Юрист Бауыржан Онгаров заявил, что действия артиста попадают под статью о наемничестве (ст. 170 УК Казахстана, до 12 лет тюрьмы и конфискация имущества), поскольку «Легион Вагнер Истра», по его мнению, является частью ЧВК «Вагнер». Заместитель генпрокурора Казахстана Галымжан Койгельдиев подчеркнул, что информация о возможном финансировании Сабуровым российской армии требует изучения.