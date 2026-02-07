Выдворенный из России комик Нурлан Сабуров ранним утром 7 февраля прилетел в Казахстан и покинул аэропорт Алма-Аты через ВИП-зону, не общаясь с журналистами. Его пытались заснять на видео, но сотрудники терминала помешали. Единственная видеозапись была сделана корреспондентом Newtimes.kz.

Запрет въезжать в Россию на протяжении 50 лет Сабуров пока не комментировал. Судя по всему, он не ожидал такого решения: как отмечает телеграм-канал «В мире шоубиза», за день до выдворения из РФ комик на концерте в Дубае рассказывал о попытках получить российский ВНЖ, называл себя «самым успешным азиатом в России» и обещал «суперпатриотичные выступления».

Теперь в России могут возбудить против Сабурова уголовные дела и внести в реестр иноагентов, заявил РИА Новости адвокат Андрей Алешкин. Теоретически комик может через суд опротестовать запрет на въезд в Россию и добиться пересмотра административного дела о нарушении миграционного законодательства, которое на него завели в 2025 году, но успешный для него исход маловероятен, заявили ТАСС в правоохранительных органах.

О том, что Сабурову запретили въезд в РФ на 50 лет, стало известно 6 февраля. Он вернулся в Москву из ОАЭ, но его не выпустили из терминала аэропорта Внуково и посадили на рейс до Казахстана. Источник в правоохранительных органах пояснил ТАСС, что причиной мер против комика стала критика в адрес российских военных и СВО, нарушения миграционных правил и налогового режима. Депутат Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков предположил, что на Сабурова поступали «доносы».

Источник RT заявил, что комика собирались задержать и депортировать еще 3 февраля в Екатеринбурге, где у него был запланирован концерт. Этот план не был осуществлен из-за отмены уральского выступления Сабурова.

В 2025 году комик заплатил штраф на сумму 5 тысяч рублей за нарушение миграционных правил: он превысил допустимый срок пребывания в России. Артиста задержали в аэропорту Внуково и дали две недели на то, чтобы выехать из РФ, с возможностью вернуться обратно.

В правоохранительных органах тогда сообщали, что Сабуров якобы отказался от оформления российского гражданства из страха попасть под западные санкции. Законодательство Казахстана, гражданином которого он является, запрещает иметь второй паспорт.

Телеграм-каналы проанализировали выступления Сабурова в поисках шуток, которые могли бы стать причиной запрета на его въезд в РФ. В частности, в 2022 году он шутил по поводу массовой релокации молодых россиян после начала частичной мобилизации, а в 2024 году — о ДНР и погибшем в 2016 году командире батальона «Спарта» Арсене Павлове (Мотороле).

Кроме того, комик предположительно «взаимодействовал» со стендаперами Вячеславом Комиссаренко и Дмитрием Романовым, которых в 2025 году лишили гражданства РФ и запретили въезд в страну из-за «создания угрозы национальной безопасности».