Выдворенный из РФ с запретом на въезд в ближайшие 50 лет комик Нурлан Сабуров впервые после возвращения в Казахстан сделал заявление по поводу российской карьеры. У себя в Instagram* он заявил, что благодарен России, и вспомнил о дружелюбном отношении публики в ее регионах.

Сабуров отметил, что именно в России «получил возможность для творческого развития и состоялся как артист», благодаря чему получил «большую многонациональную аудиторию» не только внутри страны, но и за ее пределами.

Он напомнил, что начал карьеру стендап-комика около 15 лет назад с выступления в Екатеринбурге и с тех пор давал концерты во многих российских городах, причем в некоторых — даже по несколько раз. «Везде меня встречали дружелюбно и тепло», — подчеркнул Сабуров.

В пятницу, 6 февраля, комик прилетел во Внуково из Дубая, где выступал с сольным концертом. Ему не дали пройти погранконтроль и оставили в терминале, откуда ближайшим рейсом отправили в Алма-Ату. При этом в России у Сабурова осталась семья и бизнес.

Вскоре стало известно, что комику запретили въезд в Россию на ближайшие 50 лет в интересах нацбезопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей. Источник в правоохранительных органах пояснил, что решение было принято из-за высказываний Сабурова об СВО и нарушений миграционного законодательства.

По неподтвержденным данным, комика планировали задержать и выдворить еще 3 февраля из Екатеринбурга, но его концерт в уральской столице не состоялся. Впоследствии СМИ сообщили, что после депортации Сабуров вместо отмененных выступлений в российских городах запланировал шоу в других странах (в частности, в Таиланде).

