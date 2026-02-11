Против комика Нурлана Сабурова в Казахстане могут возбудить уголовное дело о наемничестве из-за ролика, где он передает мотоциклы российским военным. По законодательству страны максимальное наказание по этой статье — до 12 лет тюрьмы и конфискация имущества.

Ранее местный активист Марат Турымбетов сообщил, что обратился в Генпрокуратуру республики с требованием проверить ролик, где Сабуров передает 10 мотоциклов подразделению «Легион Вагнер Истра».

На видео, снятом, по предварительным данным, в июле прошлого года, комик выражает надежду, что техника пригодится в боевых условиях, а участники «вернутся с победой».

Его подлинность подтвердили казахстанские фактчекеры из Factcheck.kz: «Мы не обнаружили признаков ИИ в видео. Движения губ совпадают с речью, текстуры естественные, артефактов нет».

«Друзья, пока вы все тут спорите о подлинности видео с Сабуровым и его помощи и поддержки СВО, мною было инициировано заявление в Генеральную прокуратуру РК с целью проверки и привлечения к ответственности данного индивидуума, гражданина Казахстана. Думаю, что компетентные органы разберутся. И, в случае если это ложный донос, я готов нести ответственность по Закону РК», — написал Турымбетов в соцсетях.

Казахстанский юрист Бауыржан Онгаров заявил, что действия артиста подпадают под статью 170 УК РК «Наемничество», так как «Легион Вагнер Истра», по его мнению, является частью ЧВК «Вагнер». При этом ранее СМИ отмечали, что это формирование сейчас входит в состав вооруженных сил РФ.

«Сабурову за финансирование и материальное обеспечение наемников может грозить срок от семи до 12 лет. Состав преступления доказан на 100%», — написал юрист.

По его словам, правоохранительные органы обязаны возбудить дело.

Заместитель генпрокурора Казахстана Галымжан Койгельдиев заявил, что «то, что вышло в СМИ, требует исследования, изучения». Он добавил, что упоминаемая статья 170 УК Казахстана «Наемничество» — это «компетенция» Комитета нацбезопасности страны.

6 февраля Сабурова задержали в московском аэропорту Внуково. В тот же день стало известно, что ему был запрещен въезд в Россию сроком на 50 лет. При этом в РФ у комика остался бизнес.

По неподтвержденной информации, причиной решения могли стать критика СВО, а также возможные нарушения миграционного и налогового законодательства.

7 февраля комик прилетел в Алматы. На следующий день Сабуров впервые прокомментировал ситуацию. Он заявил в соцсетях, что не намерен обсуждать произошедшее публично и передал все вопросы своим юристам. «Время расставит все на свои места», — написал артист, попросив журналистов и блогеров не вмешиваться в частную жизнь его семьи.