Стендап-комика Нурлана Сабурова нельзя пускать в Россию даже при снятии действующего запрета на въезд, заявил NEWS.ru зампред Всемирного русского народного собора, депутат Брянской облдумы Михаил Иванов. По его словам, на концерте на Пхукете юморист вместо раскаяния продемонстрировал «циничный PR-ход».

«РФ — страна, которая умеет прощать, но только когда видит искреннее раскаяние, а не циничный PR-ход. <…> Это путь не к примирению, а к окончательному и бесповоротному разрыву», — отметил парламентарий.

Комик иронизирует и превращает сложившуюся ситуацию в «элемент сценического образа», пояснил Иванов. Патриотизм следует доказывать делами и уважением к законодательству страны, а не на выступлениях за границей, добавил депутат.

25 февраля Сабуров впервые вышел на сцену после выдворения из России. Концерт прошел на Пхукете в конференц-зале Royal Phuket City Hotel, который вмещает до 2 тыс. зрителей, — причем с аншлагом.

Во время выступления комик предположил, что многие пришли «посмотреть на уголовника». Комментируя 50-летний запрет на въезд в Россию, артист отметил, что даже в отношении президента Украины Владимира Зеленского не принимались такие жесткие меры, и сравнил их с охотой на вампира.

Кроме того, юморист сообщил о намерении вернуться в Россию и проводить настолько «суперпатриотические» концерты, чтобы на его фоне журналист Владимир Соловьев показался иноагентом.

6 февраля Нурлана Сабурова задержали по прибытии в Москву из Дубая. В тот же день государственные агентства сообщили о запрете на его въезд в Россию сроком на 50 лет. По их сведениям, основанием стали нарушения миграционного и налогового законодательства, критика военной операции на Украине, а также попытки легализовать полученные в России доходы через посредников.

Сабуров, являясь гражданином Казахстана, не оформлял российское гражданство, опасаясь санкций и бизнес-рисков, писали РИА Новости и ТАСС. По данным Mash, комик пытался оформить российский ВНЖ, однако не сдал экзамен по истории России.

Комитет национальной безопасности Казахстана начал проверку в отношении артиста. Поводом стало видео, где юморист говорит о передаче десяти мотоциклов российскому батальону «Легион “Вагнера” Истра». Предположительно, запись сделана летом 2025 года, однако распространилась в казахстанских соцсетях уже после депортации комика из России.

За содействие подразделению Минобороны РФ, задействованному в СВО, казахстанского артиста на родине могут привлечь по статье о наемничестве. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Также в отношении Сабурова инициировано расследование на Украине — по статье о «пособничестве государству-агрессору» (ч. 1 ст. 111-2 УК страны). При наличии оснований артисту могут предъявить подозрение и объявить его в международный розыск.