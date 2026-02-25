Стендап-комик Нурлан Сабуров дал свой первый концерт после того, как ему запретили въезд в Россию на 50 лет. В ходе выступления на Пхукете юморист заявил, что зрители пришли «посмотреть на уголовника», а также упомянул телеведущего Владимира Соловьева, сообщают телеграм-каналы Baza и «Кровавая барыня» журналистки Ксении Собчак.

Концерт Сабурова прошел 25 февраля в конференц-зале Royal Phuket City Hotel, рассчитанном на 2 тыс. человек. Комик собрал полный зал, отмечает Baza. Стоимость билетов варьировалась от 6 до 20 тыс. рублей.

«Я уверен, многие пришли сюда на концерт. Но большая часть, наверное, посмотреть на уголовника», — сказал Сабуров в начале концерта (цитата по РИА Новости).

Говоря о невозможности въезда в Россию, казахстанский комик отметил, что «даже у Зеленского нет такого запрета».

«50 лет. Я что — Дракула?» — сказал он.

В то же время Сабуров заявил, что планирует вернуться в Россию. По словам комика, он намерен устраивать «суперпатриотические» выступления, чтобы на его фоне говорили: «А вот Соловьев не иноагент?» Он также начал напевать припев песни «Матушка-земля» Татьяны Куртуковой.

Как рассказал Сабуров, в момент задержания в аэропорту каждый второй полицейский подходил к нему сфотографироваться. Он также пошутил про описанное в СМИ требование предоставить переводчика перед депортацией из России:

«“Потребовал переводчика”. Да, <…>, конечно — дело не в русском, просто я ***** (ничего. — Прим. RTVI) не понимаю — мне до сих пор он нужен».

В ходе выступления Сабуров выразил «респект» Ксении Собчак.

«Но скажу честно: не надо, а то запретят въезд на 500 лет, концерты придется давать на пятом кольце Сатурна», — добавил он.

6 февраля Нурлана Сабурова задержали по прилете в Москву из Дубая. В тот же день госагентства сообщили, что комику запретили въезд в Россию на 50 лет. По их данным, поводом для такого решения стали нарушения миграционного и налогового законодательства, критические высказывания о военной операции на Украине и попытки легализовать заработанные в России средства через посредников.

Сабуров, являющийся гражданином Казахстана, отказывался оформлять российское гражданство, опасаясь санкций и коммерческих рисков, писали РИА Новости и ТАСС. По данным Mash, комик пытался получить российский ВНЖ, но не смог сдать тест по истории России.

Сам Сабуров после депортации опубликовал в соцсетях заявление, в котором сообщил, что не собирается комментировать «сложившуюся ситуацию», а также выразил благодарность России как «стране, в которой получил возможность для творческого развития, состоялся как артист». Впоследствии он удалил все публикации на своей странице.

Жена Сабурова Диана 13 февраля опубликовала в соцсетях послание «хейтерам и всем тем, кто злорадствует и хайпует»:

«Отдельный рахмет, развлекайтесь».

После депортации Сабурова из России Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана начал проверку в отношении комика. Поводом стало видео, на котором юморист сообщает о передаче десяти мотоциклов российскому батальону «Легион “Вагнера” Истра». Ролик, предположительно, был снят летом 2025 года, но распространился в казахстанских соцсетях после того, как Сабурова депортировали из России.

За помощь подразделению российского Минобороны, участвующему в СВО, казахстанского комика на родине могут привлечь к ответственности по статье о наемничестве. Она предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.

В отношении Сабурова также начато расследование на Украине — по статье о «пособничестве государству-агрессору» (ч. 1 ст. 111-2 УК страны). При наличии оснований комику могут предъявить подозрение и объявить его в международный розыск.