Наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман прилетел в Брюссель, где 16 октября проходит первый саммит ЕС и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Визит фактического правителя королевства в столицу ЕС стал прорывом его дипломатической изоляции на Западе со времен резонансного убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году. Тем временем в Казани на саммите БРИКС, куда монархия Залива вступила 1 января 2024 года, бен Салмана не будет. А в Москве признали: статус Эр-Рияда в организации по сути еще не прояснен.

Возвращение в Европу

Как отмечает Politico, визит одного из самых влиятельных лидеров Персидского залива в Брюссель не подтверждали до последнего. Только накануне саммита стало известно, что 39-летний бен Салман ожидается среди участников.

«К Мухаммеду присоединятся топ-чиновники ЕС, включая главу Евросовета Шарля Мишеля <…>. Также мероприятие посетят председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Франции Эммануэль Макрон (он будет представлять еще и канцлера Германии Олафа Шольца, который приехать не смог, но делегировал полномочия французскому коллеге по договоренности между Парижем и Берлином. — Прим. RTVI)«, — сообщает издание.

До недавних пор фактический правитель королевства считался в Европе персоной нон грата — после резонансного убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги, который 2 октября 2018 года вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле за документами и никогда оттуда не вышел. После шестимесячного расследования Управление Верховного комиссара ООН по правам человека возложило на саудовское государство прямую ответственность за «преднамеренную внесудебную казнь» колумниста The Washington Post, чье тело так никогда и не нашли.

В свою очередь, ЦРУ опубликовало собственное заключение о том, что заказ на убийство якобы отдал лично бен Салман — эту версию затем поддержал американский сенат, заблокировавший военную помощь Эр-Рияду. Впрочем, Дональд Трамп, который тогда занимал пост президента США, с выводами своей разведки не согласился и уже на саммите G20 в Осаке в июне 2019-го пожимал бен Салману руку на групповом фото.

Сделки с США

Сменивший в Белом доме Трампа Джо Байден поначалу пообещал относиться к Саудовской Аравии «как к изгою», но затем вернулся к прежним отношениям с Эр-Риядом — главным союзником Вашингтона в регионе Персидского Залива. Так, в августе The Wall Street Journal сообщила о том, что США сняли ограничения на продажу боеприпасов Саудовской Аравии и в ближайшие месяцы поставят туда 3 тыс. бомб GBU-39 и 7,5 тыс. — Paveway IV.

А 11 октября Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности США (DSCA) объявило, что королевству одобрены поставки 220 ракет класса «воздух-воздух» RTX AIM-9X Block II Sidewinder и 2503 ракет класса «воздух-поверхность» Lockheed Martin AGM-114R3 Hellfire II на общую сумму почти миллиард долларов.

Ранее этой весной агентство Reuters сообщало, что администрация Байдена и правительство Саудовской Аравии близки к заключению соглашения об американских гарантиях безопасности и содействию в сфере мирного атома, даже если нормализация между Израилем и КСА (как часть большой сделки, задуманной Байденом) продолжит буксовать из-за войны в Газе.

Усилия по Украине

Оттепель дошла и до отношений Эр-Рияда с ЕС. В последний раз Мухаммед бен Салман был в Брюсселе в 2015 году — там обсуждали создание глобальной коалиции для борьбы с ИГИЛ*. Почву для нынешнего визита подготовил глава Евросовета Шарль Мишель, посетивший королевство этим летом (за что его критиковали в Евросоюзе).

Как отмечает Politico, нынешний саммит стран ЕС и Персидского залива — первый в истории — призван стать «поворотной встречей», на которой «ЕС изо всех сил пытается привлечь страны Залива к выполнению ряда проукраинских обязательств». Однако, как следует из проекта заявления по Украине, попавшего в распоряжение издания, на этапе согласования до последнего шли «напряженные споры».

«Например, в одном пассаже ЕС предложил формулировку, призывающую все страны прекратить материальную помощь России и осуждающую Иран за предоставление Москве ракет и беспилотников для использования против Украины (и в Москве, и в Тегеране это отрицают. — Прим.RTVI)«. Но страны Персидского залива вместо этого настаивали на более общей формулировке, призывающей все стороны прекратить поставки оружия в зону конфликта», — сообщает Politico.

Также страны Персидского залива предложили исключить отрывок, в котором стороны берут на себя обязательство «усовершенствовать совместную работу по обходу санкций». Особенно этому сопротивлялись не столько саудовцы, сколько делегаты ОАЭ.

Также, согласно документу, участники «намерены осудить серию ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины, что вызывает острую обеспокоенность в связи с приближением зимы, хотя Россия прямо не упоминается в тексте».

Как известно, Саудовская Аравия стремится играть активную роль в урегулировании. В Москве называют позицию королевства нейтральной, при этом в июне Мухаммед бен Салман принимал Владимира Зеленского — по итогам переговоров в Джидде (летней резиденции саудовских правителей) признали Украину «дружественной страной». А в августе 2023 года в той же Джидде прошла международная конференция, созванная по инициативе Зеленского. Хотя Москва не приняла в ней участие, но и не критиковала мероприятие и усилия саудовцев, в отличие от недавнего «саммита мира» в Швейцарии.

Статус в БРИКС

Между тем недавно стало известно, что на предстоящем саммите БРИКС в Казани Мухаммеда бен Салмана не будет. Так что Саудовская Аравия — единственная из стран-участниц объединения, которая не будет представлена на высшем уровне.

Приглашение на саммит бен Салману передавал глава МИД России Сергей Лавров, прилетавший в сентябре в Эр-Рияд на саммит России и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (аналогичный тому, что сейчас проходит в ЕС). Однако в итоге вместо наследного принца в Казань отправится министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан аль Сауд.

Причин, по которым Мухаммед бен Салман не полетит на саммит БРИКС, не сообщали ни в Москве, ни в Эр-Рияде. При этом в Кремле фактически признали, что сам статус Саудовской Аравии в организации пока остается подвешенным.

Как известно, 1 января этого года к «пятерке» (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) присоединились Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Но вскоре на Всемирном экономическом форуме в Давосе министр торговли Саудовской Аравии Маджид бен Абдулла аль Касаби уточнил: несмотря на все формальности, его страна пока не стала членом БРИКС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее дал понять, что статус Саудовской Аравии в БРИКС прояснится только на самом саммите.

«Сейчас будет саммит, мы сообщим дополнительно, кем будет представлена Саудовская Аравия, будет ли она представлена на этом саммите и из этого будем делать выводы», — говорил Песков.

* ИГИЛ — террористическая группировка запрещена в России