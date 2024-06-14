«Вряд ли вы раньше слышали про швейцарский курорт Бюргеншток, если только вы не миллионеры», — написал швейцарский портал The Local. Теперь это живописное место в горах с видом на Люцернское озеро попало в заголовки мировых СМИ — 15 и 16 июня здесь пройдет международная конференция по вопросам мира на Украине. Ее еще называют «саммитом Владимира Зеленского», который выступил с такой инициативой в 2023 году. Кто из мировых лидеров прибудет на Швейцарию, а кого здесь не увидят, что в повестке, как военный конфликт собираются обсуждать без участия России и что думают об этом в Москве — в материале RTVI.

Как Бюргеншток готовился к саммиту

Как пишут швейцарские СМИ, Бюргеншток в кантоне Нидвальден «впервые открылся для состоятельной публики в XIX веке». Элитный курорт расположился на одноименной горе, в 600 метрах над Люцернским озером. Здесь бывали Одри Хепберн (которая сыграла тут свадьбу со своим первым мужем, актером Мелом Феррером в 1954 году), Чарли Чаплин, Софи Лорен и Шон Коннери. «Однако нет никаких свидетельств, что последний выполнял здесь трюки в стиле Джеймса Бонда над обрывом», — пишет The Local

Сегодня Бюргеншток насчитывает 30 зданий, их них четыре отеля с 348 номерами и люксами. Стоимость номера повышенной комфортности здесь начинается от 1100 швейцарских франков за ночь (примерно $1200). «Хотя, скорее всего, швейцарское правительство оплатит все расходы участников конференции», — предполагает издание.

На сайте Федерального департамента иностранных дел (МИДа) Швейцарии сказано, что бюджетный лимит на «саммит мира» «был установлен в размере 10-15 миллионов швейцарских франков, из которых примерно две трети выделяются на меры безопасности». А точные расходы будут объявлены по итогам саммита.

На сайте одного из отелей сказано, что гости могут добраться сюда на лодке и фуникулере, на машине и общественном транспорте или даже на частном самолете. Охранять мировых лидеров и дипломатов будет не только полиция, но и 4000 военнослужащих, который выделил Федеральный совет. Швейцарские ВВС усиленно патрулируют центральную часть Швейцарии — там использование воздушного пространства временно ограничили с восьми утра 13 июня до восьми вечера 17 июня, когда все гости точно разъедутся.

Кто из мировых лидеров прилетит в Швейцарию

Сколько участников удастся собрать Владимиру Зеленскому и на каком уровне — это была одна из главных интриг «саммита мира». В том, что он получит безоговорочную поддержку США и Европы, сомневаться не приходилось. А вот привезти в Бюргеншток представителей Глобального Юга — это была задача посложнее, учитывая априори скептическое отношение Москвы к этой конференции.

Подготовку к ней обсуждали несколько месяцев. Предполагалось, что это будет масштабное мероприятие, куда приедут представители стран со всех уголков планеты. Изначально швейцарская сторона разослала около 160 приглашений, но за несколько дней до мирной конференции свое присутствие подтвердили примерно 90 стран и международных организаций. Министерство иностранных дел альпийской республики сообщило, что половина делегаций будет из Европы, а другая часть — из остального мира. При этом окончательный список участников планировали опубликовать «незадолго до начала саммита».

Как подсчитал RTVI, к 14 июня свое присутствие на саммите подтвердили 16 президентов, включая самого украинского лидера Владимира Зеленского и президента Швейцарии Виолу Амхерд, а также главы 20 правительств. В список вошли канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, глава японского кабмина Фумио Кисида, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Грузии Саломе Зурабишвили, а также президенты Молдовы и Польши Майя Санду и Анджей Дуда.

Один из немногих оставшихся в Европе «друзей Москвы» — Венгрия — тоже будет присутствовать на конференции. Правда, от Будапешта поедет не премьер-министр Виктор Орбан, а глава МИД Петер Сийярто.

Изначально сообщалось, что на саммите не будет президента Аргентины Хавьера Милея, однако потом в Каса Росада (его резиденции) заявили, что аргентинский лидер все-таки прилетит в Швейцарию на первый день конференции и улетит сразу после переговоров с Зеленским.

В мероприятии также поучаствуют председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель, генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич и представители ОБСЕ. Будет и делегация ООН, однако без генсека Антониу Гутерриша. Свое участие также подтвердил патриарх Константинопольский Варфоломей I. Приглашение пришло и Папе Римскому Франциску, но официального подтверждения из Ватикана, что 87-летний понтифик доберется до швейцарских гор, не было.

Без Байдена, но с Харрис: кто еще отправится на «саммит мира»

Соединенные Штаты на саммите в Швейцарии будет представлять вице-президент Камала Харрис, также в составе делегации — советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан. А вот американского лидера Джо Байдена на саммите не увидят — на это время у него запланирован предвыборный сбор средств для его кампании в Калифорнии, сообщало агентство Bloomberg.

При том, что накануне конференции Байден географически находился в Европе, причем дважды: 5 июня он прибыл в рамках большого предвыборного турне во Францию, где провел пять дней и принял участие в торжествах по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии. После этого глава Белого дома успел слетать домой — повидать сына Хантера, а потом снова отправился в Италию на саммит G7, который проходил 13—15 июня. Именно там, на полях «семерки», Байден и Зеленский подписали соглашение о безопасности. Однако дальше в Швейцарию они вместе не последовали.

До этого президент Украины не скрывал разочарования решением Байдена не ехать на «саммит мира». Зеленский назвал его «не самым сильным решением США».

«Я считаю, что Байден нужен «саммиту мира» и другим лидерам, которые смотрят на реакцию США. Его отсутствию будет аплодировать [президент России Владимир] Путин, причем стоя», — сетовал украинский глава на совместной пресс-конференции с премьером Бельгии Александром Де Кроо в конце мая.

Кстати, до последнего было не ясно, будет ли участвовать в саммите и Де Кроо. Дело в том, что в стране одновременно с евровыборами 9 июня состоялось голосование в национальный парламент. Его результаты оказались настолько разгромными для правящей партии, что правительство во главе с Де Кроо ушло в отставку.

Своих представителей в Бюргеншток отправляют партнеры России по БРИКС — Бразилия, Индия и ЮАР, однако неизвестно, на каком уровне. От Новой Зеландии и Австралии поедут профильные чиновники — соответственно, министр полиции и исправительных учреждений Марк Митчелл и министр госуслуг и страхования национальной системы страхования по инвалидности Билл Шортен.

В Швейцарию отправятся секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, глава МИД Турции Хакан Фидан.

Как подсчитал корреспондент RTVI, к 14 июня публично подтвердили участие 32 страны Европы, включая членов ЕС, Турцию, Грузию, Молдову, Армению и саму Украину. От Северной Америки будут оба государства — как США, так и Канада, а из латиноамериканского региона точно приедут делегации четырех стран — Аргентины, Бразилии, Колумбии и Чили. Африку, судя по официальным заявлениям, пока что представляют лишь Кот-д’Ивуар, Кабо-Верде, Малави и ЮАР. Самым разнообразным оказалось участие Азии и Океании. В общей сложности из этих регионов будет не меньше 9 делегаций — Австралия, Восточный Тимор, Индия, Новая Зеландия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония.

Кого не будет на конференции

Одним из самых явных отсутствующих стала Россия. В Москве с самого начала заявили, что не намерены участвовать, даже если ее позовут официально. Об этом, в частности, говорила официальный представитель МИД Мария Захарова. Власти Швейцарии выражали желание видеть российскую делегацию, но в итоге решили не направлять приглашение. Как утверждал портал Swissinfo.ch со ссылкой на свои источники в парламенте, это было сделано для того, «чтобы еще больше не раздражать Россию».

При этом в Берне дали понять, что все же рассчитывают на присоединение Москвы к мирным переговорам в дальнейшем (правда, не ясно, на каком уровне).

«Цель саммита в Швейцарии — начать мирный процесс. Швейцария убеждена, что Россия должна быть вовлечена в этот процесс по мере его продвижения. Мирный процесс без России немыслим», — говорится на сайте швейцарского дипведомства.

Не получила приглашение и Беларусь, которая считается ближайшим союзником России.

Отправит ли Китай делегацию в Швейцарию — этот вопрос был одним из самых обсуждаемых. До последнего в Пекине, который ранее обнародовал собственный мирный план, не спешили с ответом.

В конце мая в КНР пояснили, что выступают за такую конференцию, где соблюдались бы три ключевых условия: присутствие как Украины, так и России, равноправное участие сторон и справедливое рассмотрение всех мирных планов. В переводе с дипломатического этот ответ означал «нет».

При этом организаторы «саммита мира» дали понять, что все равно видят в Пекине союзника: «В своем заявлении Министерство иностранных дел Китая заявило, что оно придает большое значение организации Швейцарией первого саммита по вопросам мира на Украине. Швейцария и Китай разделяют мнение о том, что саммит в Бюргенштоке должен обеспечить справедливое обсуждение всех мирных планов, что в нем должны участвовать страны Глобального Юга и что Россия также должна быть вовлечена в мирный процесс».

Помимо Китая, еще несколько стран отказались присылать свои делегации: Пакистан, Никарагуа, Камбоджа и Боливия.

Про участие в конференции Сербии за день до конференции ничего известно не было — равно как республик Центральной Азии и Азербайджана. В МИД Казахстана говорили, что не исключают поездки на саммит, но точно ничего решено не было.

Некоторые лидеры хотели поехать, но не смогли. К примеру, о желании поучаствовать в саммите говорил словацкий премьер Роберт Фицо, однако это было еще до того, как него в мае было совершено покушение. Сам Фицо заявлял, что вернется к обязанностям «на рубеже июня-июля». Происшествие вмешалось и в планы президента Малави Лазарусом Чакверой, который собирался в Швейцарию. Но 10 июня самолет вице-президента страны Саулоса Чилимы пропал с радаров, а на следующий день стало известно о его гибели в авиакатастрофе. На этом фоне президентский офис заявлял о том, что визиты Чакверы в Швейцарию, а также на Багамы отменяются.

В Бюргенштоке не будет, как минимум, президента США Джо Байдена, бразильского лидера Луиса Инасиу Лулы да Силвы, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, премьер-министра Индии Нарендры Моди, наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана и президента ЮАР Сирила Рамафосы (у которого есть собственная мирная инициатива), а также генсека ООН Антониу Гутерриша,

Без вывода войск и границ 1991 года: что в повестке

В центре повестки саммита — «формула мира» Владимира Зеленского. Правда, глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис еще при подготовке к конференции предупреждал, что «формулу мира» Владимира Зеленского в будущем предстоит все же «скорректировать, чтобы она стала более рабочим вариантом для России».

Сам Зеленский рассказал, что на конференции будут обсуждать не все 10 пунктов его плана, но три из них. Это продовольственная безопасность (очевидно, цены на зерно и его вывоз на мировые рынки), физическая ядерная безопасность (речь, прежде всего, о ситуации вокруг Запорожской АЭС), возвращение военнопленных и перемещенных лиц (включая детей).

Цель саммита, как поясняют швейцарцы, — учредить платформу для диалога о том, как достичь мира; помочь нащупать возможные рамки для этого; совместно определить дорожную карту по вовлечению обеих сторон в будущий мирный процесс.

Судя по всему, по итогам саммита мира ожидается декларация. Однако организаторы говорят об этом осторожно и сдержанно.

«Швейцария возглавляет и координирует текущую подготовку к возможной заключительной декларации», — говорится на сайте МИД республики.

Про возвращение к границам 1991 года и вывод российских войск в проекте декларации, как передает Frankfurter Rundschau, в черновом варианте декларации ничего не сказано.

Что сказал Владимир Путин

Накануне старта швейцарского саммита президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД назвал его «еще одной уловкой, чтобы отвлечь всеобщее внимание, поменять местами причину и следствие украинского кризиса, пустить дискуссию по ложному следу».

При этом Путин озвучил свои условия для начала переговоров с Украиной. По его словам, «украинские войска должны быть полностью выведены из Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей — <…> именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину».

«Как только Киев заявит о том, что готов к такому решению и начнет реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомит об отказе от планов вступления в НАТО — с нашей стороны незамедлительно, в ту же минуту последует приказ прекратить огонь и начать переговоры», — заявил российский глава. Тем самым Москва делает «еще одно реальное мирное предложение» Киеву.

Речь «не о заморозке конфликта, а об его окончательном завершении», уточнил он.

«Если в Киеве и западных столицах от него, как и прежде, также откажутся, то в конце концов это их дело, их политическая и моральная ответственность за продолжение кровопролития. Очевидно, реалии на земле, на линии боевого соприкосновения, будут и далее меняться не в пользу киевского режима, условия для начала переговоров будут другими», — заключил Путин.