Президент США Джо Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский на полях саммита «Большой семерки» (G7) в Италии подписали двустороннее соглашение о безопасности, рассчитанное на 10 лет. Об этом сообщает агентство Reuters.

По его данным, подписанный документ призван стать шагом на пути к возможному членству Украины в НАТО.

«Стороны признают, что это соглашение поддерживает переход к возможному членству Украины в Североатлантическом альянсе», — говорится в тексте.

Как пишет Reuters, согласно документу, в случае вооруженного нападения или угрозы такого нападения на Украину высшие должностные лица США и Украины должны встретиться в течение 24 часов, чтобы определить потребности украинской стороны в сфере обороны.

Американская сторона также выражает поддержку Украине в ее защите своего суверенитета и территориальной целостности, отмечает издание.

«Для обеспечения безопасности Украины обе стороны признают, что Украина нуждается в значительных вооруженных силах, мощном потенциале и постоянных инвестициях в военно-промышленный комплекс, которые соответствуют стандартам Организации Североатлантического договора», — говорится в тексте.

В нем также подчеркивается, что США намерены оказывать Украине помощь в виде предоставления ей военной техники, а также учебную и консультационную поддержку, помощь, связанную с разведданными и развитием ВПК.

Саммит G7 проходит в южной итальянской области Апулия с 13 по 15 июля. Зеленский участвует в нем в качестве специального гостя.