Вице-президент Малави Саулос Чилима и еще девять человек погибли в авиакатастрофе, сообщает телеканал CBS со ссылкой на правительство. Президент страны Лазарус Чаквера объявил национальный день траура и приказал, чтобы все флаги были приспущены с сегодняшнего дня до похорон.

CBS пишет, что борт разбился в горном массиве Чикангава. Причины крушения не приводятся. Помимо Чилима, в самолете находилась его жена — Мэри Чилима, утверждает телеканал. The Sun указывает, что на рейсе также были три члена военного экипажа и бывшая первая леди Малави — Патриси Шанил Мулузи, жена второго президента страны Бакили Мулузи (1994 по 2004 годы).

Чилима и другие пассажиры направлялись на похороны экс-генерального прокурора страны, отмечает CBS. Самолет покинул малавийскую столицу Лилонгве утром 10 июня. Около 10:00 по местному времени (11:00 мск) он должен был приземлиться в международном аэропорту Мзузу, однако авиадиспетчеры предупредили пилота, чтобы он не пытался совершить посадку и развернулся из-за плохой погоды. После этого связь с бортом была потеряна, через некоторое время он исчез с радаров.

Вице-президенту Малави Саулосу Чилиме был 51 год. Свой пост он занимал с 2014 года, а в 2020-м второй раз принес присягу на этой должности.

The Sun пишет, что в 2019 году Чилима был кандидатом на президентских выборах в Малави и занял третье место. Позднее он присоединился к кампании Чакверы, который в 2020 году был избран на пост главы государства. CBS утверждает, что Чилима также рассматривался в Малави как возможный претендент на участие в президентских выборах в следующем году.

Среди прочего, телеканал называет Чилима «противоречивой фигурой». В 2022 году он был арестован по обвинению в коррупции на фоне сообщений о том, что он получал взятки от одного из бизнесменов за государственные контракты. Сам вице-премьер отрицал эти обвинения — в прошлом месяце они были сняты национальным прокурором, который подал заявление о прекращении дела. Как пишет The Sun, такое решение вызвало критику связанную с тем, что администрация Чакверы недостаточно жестко борется с коррупцией.