Администрация США объявила о частичном смягчении санкционного режима в отношении Сирии, действовавшего с периода правления Башара Асада. Это решение последовало за встречей американского президента Трампа с новым сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа, состоявшейся в Саудовской Аравии две недели назад.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил: «Сегодняшние изменения позволят возобновить экономические связи между нашими странами, но Сирии предстоит пройти долгий путь к стабильности».

Минфин опубликовал генеральную лицензию, существенно смягчающую экономические ограничения в отношении Сирии. Документ, размещенный на официальном сайте ведомства, разрешает проведение ранее запрещённых финансовых операций с рядом сирийских компаний и госструктур.

Согласно лицензии, санкции сняты с:

национального авиаперевозчика Syrian Air

государственной нефтяной компании Sytrol

Центрального банка Сирии

нефтеперерабатывающих заводов в Хомсе и Баниясе

Коммерческого банка и Банка недвижимости

некоторых судоходных компаний.

Кроме того, из санкционного списка исключили президента Сирии Ахмеда аш-Шараа и министра внутренних дел страны Анаса Хаттаба. В лицензии особо оговаривается, что послабления не распространяются на операции с лицами, остающимися под санкциями.

«Данная лицензия открывает путь для возобновления экономической активности между нашими странами», — отмечается в заявлении Минфина США.

При этом лицензия сохраняет ряд ограничений и требует тщательного соблюдения оставшихся санкционных требований. Послабления касаются прежде всего торговых операций, однако ограничения в финансовом секторе и энергетике продолжают действовать. В ближайшее время ожидается публикация дополнительных разъяснений по применению новых правил.

Госсекретарь США Марко Рубио анонсировал программу поэтапной нормализации отношений с Сирией, включающую:

180-дневный испытательный период

предоставление первоначальной экономической помощи

постепенную отмену ограничений.

Эта мера стала первым практическим шагом по реализации сделанного Трампом 13 мая заявления о намерении дать Сирии «шанс на величие» через снятие экономических ограничений.

Напомним, что Сирия находилась в санкционном списке США как «спонсор терроризма» с 1979 года — со времен правления Хафеза Асада. Нынешние изменения стали возможными после военного переворота, в результате которого Башар Асад был вынужден отказаться от президентского поста и покинуть страну.

На днях стало известно, что страны Евросоюза тоже согласовали частичное снятие санкций с Сирии. «Мы хотим помочь сирийскому народу построить новую, инклюзивную и мирную Сирию. ЕС всегда поддерживал сирийцев на протяжении последних 14 лет и будет продолжать это делать», — заявила глава евродипломатии Кая Каллас.