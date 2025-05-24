Администрация США объявила о частичном смягчении санкционного режима в отношении Сирии, действовавшего с периода правления Башара Асада. Это решение последовало за встречей американского президента Трампа с новым сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа, состоявшейся в Саудовской Аравии две недели назад.
Министр финансов США Скотт Бессент заявил: «Сегодняшние изменения позволят возобновить экономические связи между нашими странами, но Сирии предстоит пройти долгий путь к стабильности».
Минфин опубликовал генеральную лицензию, существенно смягчающую экономические ограничения в отношении Сирии. Документ, размещенный на официальном сайте ведомства, разрешает проведение ранее запрещённых финансовых операций с рядом сирийских компаний и госструктур.
Согласно лицензии, санкции сняты с:
- национального авиаперевозчика Syrian Air
- государственной нефтяной компании Sytrol
- Центрального банка Сирии
- нефтеперерабатывающих заводов в Хомсе и Баниясе
- Коммерческого банка и Банка недвижимости
- некоторых судоходных компаний.
Кроме того, из санкционного списка исключили президента Сирии Ахмеда аш-Шараа и министра внутренних дел страны Анаса Хаттаба. В лицензии особо оговаривается, что послабления не распространяются на операции с лицами, остающимися под санкциями.
«Данная лицензия открывает путь для возобновления экономической активности между нашими странами», — отмечается в заявлении Минфина США.
При этом лицензия сохраняет ряд ограничений и требует тщательного соблюдения оставшихся санкционных требований. Послабления касаются прежде всего торговых операций, однако ограничения в финансовом секторе и энергетике продолжают действовать. В ближайшее время ожидается публикация дополнительных разъяснений по применению новых правил.
Госсекретарь США Марко Рубио анонсировал программу поэтапной нормализации отношений с Сирией, включающую:
- 180-дневный испытательный период
- предоставление первоначальной экономической помощи
- постепенную отмену ограничений.
Эта мера стала первым практическим шагом по реализации сделанного Трампом 13 мая заявления о намерении дать Сирии «шанс на величие» через снятие экономических ограничений.
Напомним, что Сирия находилась в санкционном списке США как «спонсор терроризма» с 1979 года — со времен правления Хафеза Асада. Нынешние изменения стали возможными после военного переворота, в результате которого Башар Асад был вынужден отказаться от президентского поста и покинуть страну.
На днях стало известно, что страны Евросоюза тоже согласовали частичное снятие санкций с Сирии. «Мы хотим помочь сирийскому народу построить новую, инклюзивную и мирную Сирию. ЕС всегда поддерживал сирийцев на протяжении последних 14 лет и будет продолжать это делать», — заявила глава евродипломатии Кая Каллас.