Страны Евросоюза согласовали друг с другом полное снятие экономических санкций с Сирии, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас в соцсети. О том, что такое решение будет принято, дипломатические источники говорили еще несколько дней назад.

«Сегодня мы приняли решение снять наши экономические санкции с Сирии. Мы хотим помочь сирийскому народу построить новую, инклюзивную и мирную Сирию», — пишет Каллас.

Reuters отмечает, что позиция Евросоюза изменилась после того, как президент США Дональд Трамп две недели назад объявил о намерении отменить американские санкции против Сирии.

«ЕС всегда поддерживал сирийцев на протяжении последних 14 лет и будет продолжать это делать», — заявила Каллас.

Евросоюз ранее уже смягчил антисирийские санкции, связанные с транспортной сферой, энергетикой и восстановлением разрушенной боевыми действиями страны, а также с финансовыми операциями. Однако лидеры некоторых стран ЕС заявили, что этих мер недостаточно для поддержки Сирии в совершаемом ею политическом переходе и экономическом возрождении.

В репортаже из штаб-квартиры ЕС корреспондент Al Jazeera охарактеризовал достигнутую договоренность об отмене санкций как «действительно важное» событие.

«Это прежде всего свидетельство того, что ЕС признаёт власть, которая сейчас действует в Сирии, и что необходимо больше снятия ограничений финансовых транзакций, чтобы проложить путь к созданию финансовой стабильности и повышению уровня жизни людей в Сирии», — сказал он.

Санкции ЕС были введены во время правления Башара Асада в 2012 и 2013 годах и коснулись транспортного, энергетического и банковского секторов.