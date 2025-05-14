Президент США Дональд Трамп пообещал снять санкции против Сирии, которые действовали еще при ее предыдущем лидере Башаре Асаде. Такое заявление глава Белого дома сделал во время своего официального визита в Саудовскую Аравию. Там же он призвал Иран заключить сделку по ядерной программе Тегерана.

13 мая Трамп прибыл в Саудовскую Аравию в рамках своего турне по странам Персидского залива. В Эр-Рияде он успел встретиться и с новым сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа.

«Я отдам приказ о прекращении санкций против Сирии, чтобы дать им шанс на величие», — сказал американский лидер, выступая на инвестиционном форуме.

Глава Белого дома предложил «оливковую ветвь» Ирану, чтобы заключить сделку о сокращении ядерной программы Тегерана, также пообещав смягчение санкционного режима против страны. В то же время Трамп предостерег, что это предложение «не будет вечным», пригрозив «максимальным давлением», если переговоры зайдут в тупик.

«У Ирана может быть гораздо более светлое будущее. Выбор за ними», — добавил президент США.

11 мая в Омане завершился четвертый раунд переговоров между США и Ираном, который касался ядерной программы Тегерана.

Ядерная сделка была заключена в 2015 году. С одной стороны, в ней участвовал Иран, а с другой — пять постоянных членов Совета Безопасности ООН (США, Россия, Китай, Франция и Великобритания) плюс Германия. Однако Трамп во время своего первого президентского срока (в 2018 году) в одностороннем порядке вывел страну из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана и ввел санкции против Тегерана. В рамках сделки Иран обязался как минимум до 2030 года не обогащать уран выше 3,67% и за 15 лет сократить объемы обогащенного урана на 98%. В 2019-м Тегеран объявил, что приостанавливает выполнение своих обязательств. В 2023 году Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что Иран превзошел согласованные лимиты в 18 раз. К тому же специалисты МАГАТЭ обнаружили на иранском заводе в Фордо частицы урана, обогащенные на 83,7%, — значение, близкое к оружейному. Власти Ирана отозвали аккредитацию у нескольких специалистов агентства, которые проверяли ядерные объекты на территории страны.

США признали Сирию государством — спонсором терроризма в 1979 году, а в 2004-м ввели дополнительные санкции против Дамаска. После начала гражданской войны в Сирии в 2011 году Вашингтон ужесточил санкционный режим.