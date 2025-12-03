Российская военно-морская база в сирийском Тартусе (пункт материально-технического обеспечения ВМФ России) и аэродром Хмеймим продолжают действовать и вносят «стабилизирующий фактор» в ситуацию в регионе. Об этом в специальном интервью RTVI рассказал замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин.

«Сейчас идет инвентаризация большого накопленного потенциала, который существует между нами. В том числе в правовой и договорной сфере. Мы смотрим: может быть, есть необходимость адаптировать или осовременить какие-то соглашения», — ответил Сергей Вершинин на просьбу прокомментировать правовой статус прежних договоренностей между Москвой и Дамаском.

По словам Вершинина, «в целом вектор один и тот же —на усиление и укрепление двусторонних связей в самых различных областях».

В 2017 году Москва и Дамаск заключили соглашения на 49 лет по военным базам — пункта обслуживания ВМФ в Тартусе и аэродрому Хмеймим. Однако после смены власти в Сирии в 2024-м будущее этих баз оказалось в подвешенном состоянии. В феврале Дамаск заявил, что разрешит России оставить эти базы, если «это будет выгодно Сирии».

После визита делегации во главе с Ахмедом аш-Шараа в Москву глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани заявил, что все соглашения, заключенные с Россией правительством Башара Асада, больше не действуют, они приостановлены и находятся в процессе пересмотра. Как сообщали местные СМИ, это касается и соглашений по базам.

«Главный, наверное, ответ на ваш вопрос состоит в том, что эти базы сейчас действуют, и они вносят хороший, стабилизирующий «факт» в общую ситуацию в этом регионе», — ответил Сергей Вершинин на просьбу просяснить российскую позицию по правовому статусу российских военных баз в Сирии с точки зрения Москвы.

По словам собеседника RTVI, «эти базы и российское военное присутствие в том числе имеет стабилизирующую роль с точки зрения ситуации в Сирии и за ее пределами».

«К тому же их можно использовать для поступления и обработки гуманитарной помощи, в которой нуждается Сирия и которая направляется в страну по разным каналам», — подчеркнул Сергей Вершинин.

Отвечая на вопрос о том, поставляет ли Россия сейчас оружие в Сирию, дипломат ответил, что «нет никаких санкций, которые ограничивали бы такое военно-техническое сотрудничество с Сирией, в частности».

«Но, естественно, всё это надо делать, четко сообразуясь с интересами двустороннего взаимодействия и с интересами стабильности и безопасности в регионе в целом», — заключил замминистра иностранных дел.