Присутствие России в Сирии «входит в круг вопросов», которые израильская сторона обсуждает с российской. Это в специальном интервью RTVI подтвердил посол Израиля в Москве Одед Йосеф, отвечая на вопрос о том, лоббировала ли его страна сохранение российских военных баз в Сирии — такие утечки ранее появлялись в западных СМИ. При этом дипломат не стал «вдаваться в подробности».

«Развитие событий в Сирии и появление нового режима в Дамаске — это, безусловно, проблема, которая касается Израиля и его безопасности. Главный приоритет для нас — обеспечить, чтобы граница между нами и Сирией оставалась безопасной, охраняемой и чтобы внутренние события в Сирии и меняющийся режим не представляли новой угрозы для безопасности Израиля», — подчеркнул Одед Йосеф.

Как признал посол, у Израиля выстроены «очень хорошие, тесные контакты с российской стороной».

«И поскольку Россия также присутствует в Сирии, я могу заверить вас, что в рамках наших переговоров, в рамках нашего взаимодействия и коммуникации с Москвой роль России в Сирии входит в круг вопросов, которые мы обсуждаем. С вашего позволения, я не буду вдаваться в подробности», — заключил посол в разговоре с RTVI.

В конце февраля агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что именно Израиль лоббировал в США сохранение российских военных баз в Сирии, поскольку считает, что это могло бы уравновесить влияние Турции в регионе. По данным агентства, эту точку зрения израильские представители изложили во время встреч в Вашингтоне, в том числе с членами американского Конгресса.

В декабре 2025 года тогда замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин (сейчас — посол России в Турции) в интервью RTVI подтвердил, что военно-морская база в сирийском Тартусе и аэродром Хмеймим продолжают действовать и вносят «стабилизирующий фактор» в ситуацию в регионе.