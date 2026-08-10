Первые два дня рабочей недели в Москве и области будут теплыми — до 27 градусов, — но уже в среду через столичный регион пройдет холодный атмосферный фронт, и дневная температура опустится до 15-17 градусов. Об этом RTVI рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«Погода в первые два дня рабочей недели будет достаточно комфортная. Максимальное значение температуры будет достигать 23—27 градусов в дневные часы. Ночью воздух будет остывать до 12—17 градусов», — сказал он.

В понедельник, по его словам, осадков не ожидается.

«Во вторник по области местами пройдет кратковременный дождь. В отдельных районах Московской области может прогреметь и гроза», — добавил специалист.

В понедельник ветер в столичном регионе будет юго-западным, 5-10 м/с, сообщил Ильин. Во вторник во время грозы его порывы могут достигать 12-13 м/с. Атмосферное давление в понедельник составит 752 мм ртутного столба, затем начнет снижаться.

Похолодание, по словам Ильина, ожидается в середине недели.

«Со среды ждем прохождения холодного атмосферного фронта, что, в свою очередь, приведет к снижению температуры, достаточно заметному — до 12—17 градусов по области стоит ждать понижения. В Москве, соответственно, где-то градусов 15—17 максимум в дневные часы», — отметил собеседник RTVI.

Одновременно ветер сменится на северо-западный и усилится до 6-9 м/с, а атмосферное давление опустится примерно до 745 мм ртутного столба, предупредил эксперт. Прохладная погода сохранится до конца рабочей недели: в четверг ожидается 12-17 градусов, в пятницу — 13-18 градусов.

«К выходным столбики термометров снова подтянутся до 20 градусов и, скорее всего, с воскресенья преодолеют отметку в 21-24 градуса», — добавил метеоролог.

Сильных осадков во второй половине недели и в выходные, по его прогнозу, не ожидается.