После обновления iPhone с установленным приложением Telega (неофициальный альтернативный клиент мессенджера Telegram) смартфоны от Apple стали превращаться в «кирпичи», пишет «Код Дурова» 19 апреля. Пользователи начали сообщать, что ночью смартфон пытался обновиться, но в какой-то момент процесс прервался, а затем устройство полностью заблокировалось.

Сотрудники сервисных центров подтвердили «Коду Дурова», что на «проблемных» iPhone было установлено приложение Telega.

«Чтобы избежать проблем и не потерять важные данные, рекомендуется как можно скорее удалить приложение Telega», — говорится в статье.

Техноблогер Сергей Романцев рассказал в телеграм-канале, что решил проверить, связана ли проблема с обновлением с тем, что на смартфоне установлен неофициальный клиент Telegram. Он одновременно обновил три разных iPhone на свежую версию iOS 26.4.1, на одном из которых было установлено приложение Telega. Устройство с этим приложением в итоге не запустилось, тогда как остальные обновились без проблем.

Как уточнил Романцев, он протестировал обновление на iPhone Air, iPhone 17 Pro Max и iPhone 16 Pro Max. По словам блогера, все три устройства постоянно использовались, регулярно обновлялись и никогда не были в ремонте, а жалоб на их работу не возникало. Telega, как утверждается, была установлена на iPhone 16 Pro Max, на нем было 900 гигабайт свободной памяти.

«Это единственный iPhone, который завис при этом обновлении. Завис капитально, реанимировали мы его только с помощью восстановления и резервной копии, которая была создана перед этим. <…> И у меня не остается другого вывода, кроме как сказать, что в этом виновата приложение Telega», — пишет Романцев.

Он предположил, что проблема связана с желанием Apple убрать это приложение с iPhone.

«Оно было помечено как вредоносный код, при обновлении устройства оно бы вернулось. Но так как Apple не может его подтянуть из App Store, я делаю вывод, что они прибегли именно к способу заставить вас сделать восстановление», — рассуждает блогер. Он порекомендовал «вообще не трогать это обновление».

В начале апреля приложение Telega исчезло из магазина приложений App Store. В пресс-службе проекта заявили RTVI, что это произошло после всплеска негативных отзывов на клиент.

«Код Дурова» писал, что приложение Telega с 18 марта могло начать перехватывать трафик Telegram. После этого в мессенджере ввели маркировку для аккаунтов пользователей, которые используют сторонние приложения или «зеркала».