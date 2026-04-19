Подмосковные следователи устанавливают обстоятельства гибели супругов, чьи тела с колото-резаными ранения были обнаружены в ночь на 19 апреля в запертой квартире в Мытищах. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета.

По данным Mash, погибшие — 28-летний актер Мытищинского театра драмы и комедии «ФЭСТ» Владислав Бенграф и его 23-летняя жена Евгения, заведующая гримерным цехом театра.

Ночью из квартиры супругов раздавались «крики ссоры», отметили в СК. Соседи вызвали полицию. Поскольку дверь была заперта изнутри, ее пришлось вскрывать сотрудникам МЧС.

Оперативники обнаружили внутри тела Бенграфов с колото-резаными ранами шеи и груди. Следователи изъяли ножи и назначили экспертизу оружия. Возбуждено уголовное дело об убийстве (ч.1 ст.105 УК).

По предварительным данным, ссора между мужем и женой возникла из-за того, что Евгения собиралась подавать на развод, пишет Mash. В результате супруги нанесли друг другу смертельные ножевые ранения.

Shot со ссылкой на знакомых пары утверждает, что Владислав в последние дни жил у тещи, поскольку Евгения якобы выгнала его из дома, устав от скандалов и «нервного поведения» мужа. Накануне трагедии актер отправился в театр и на встречу с друзьями, предупредив тещу, что вернется поздно. В итоге Бенграф поехал к жене.