Беларусь готова к «большой сделке» с США, но ее нужно подготовить таким образом, чтобы были учтены интересы обеих стран, заявил в интервью RT белорусский президент Александр Лукашенко.

«Большая сделка» обсуждается с самого начала переговоров между Минском и Вашингтоном, но остаются определенные вопросы, которые сторонам предстоит урегулировать, отметил глава республики. Вопросы политзаключенных и санкций, которые поднимаются в рамках контактов Беларуси и США, Лукашенко назвал «мелочью». По его словам, «американцы должны понять», что санкционные ограничения «не сыграли своей роли».

«Мы приспособились. <…> У нас гораздо больше вопросов, которые надо урегулировать. И это тема большой сделки. Как только мы это подготовим на низком уровне, мы готовы с Дональдом [Трампом] встретиться и подписать это соглашение», — отметил белорусский президент.

«Большую сделку» с США Лукашенко анонсировал в марте. По его словам, в соглашение войдут вопросы, касающиеся политзаключенных, находящихся в белорусских тюрьмах, а также темы работы посольств и контроль над ядерными материалами. До этого Лукашенко провел в Минске переговоры с делегацией США, которую возглавлял спецпосланник американского президента по Беларуси Джон Коул. По итогам переговоров белорусский лидер помиловал 250 человек, осужденных по делам об экстремизме. Трамп выразил Лукашенко благодарность за помилование. В свою очередь Вашингтон снял санкции с «Беларуськалия», Белорусской калийной компании, Белинвестбанка, Банка развития и Министерства финансов Беларуси.

Как отметил белорусский лидер, встреча с Трампом не является для него самоцелью.

«Неправда, что я прямо горю желанием побывать в Соединенных Штатах Америки и просто пожать руку Дональду Трампу. Скажу откровенно, приятно было бы увидеть этого человека с глазу на глаз и пожать ему руку. Но это не самоцель, это не главное», — заверил он.

Лукашенко дал понять, что возможная встреча с Трампом не должна рассматриваться как переговоры «вассала и императора».

«Этого не будет. Это не какая-то напыщенность, не петушиная какая-то политика. Нет, это политика реального президента, который уважает собственный народ», — подчеркнул глава государства.

Он также указал на отличие его позиции от подхода президента Украины Владимира Зеленского.

«Я же не Володя Зеленский, который побежит к Дональду Трампу просить деньги или оружие. Мне это надо? Надо. И деньги неплохо, и оружие неплохо. Но я же понимаю, что я в такой ситуации, которая отличается радикально от позиции Зеленского. Мне кланяться и чего-то выпрашивать не надо. Было бы неплохо, но пока обходимся и без этого», — пояснил Лукашенко.

Рассуждая о том, может ли налаживание отношений с Москвой быть конечной целью Вашингтона при контактах с Минском, президент республики заявил, что это «вполне возможно» и было бы «нормально и разумно».

«Я был бы рад, если бы Дональд Трамп в конечном счете за нашими разговорами и переговорами видел гораздо больше. <…> Может, он прощупывает некую позицию Беларуси, проецирует ее на Россию», — допустил Лукашенко.

Если США достигнут договоренностей с Россией, для Беларуси это будет «в два раза лучше, чем вы договоритесь с нами», сказал белорусский лидер, отметив, что у Вашингтона сейчас есть удачная возможность наладить диалог с Москвой.

«Вам надо договориться с Россией, и вы можете договориться, особенно в президентство [Владимира] Путина. Это такой человек, с которым можно не просто разговаривать, а договариваться. Но надо четко понимать: пообещал — надо сделать», — пояснил он.

США не ставят своей целью воевать против Беларуси, заявил Лукашенко.

«Вот тут как раз наоборот, исходя из тех контактов, которые я имею с близкими людьми Трампа. Не только политиками, но близкими людьми Трампа», — рассказал белорусский президент.

По словам Лукашенко, если США захотят воевать с Беларусью, «не дай бог, то они будут воевать с территорий балтийских государств, Польши и так далее».