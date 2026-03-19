Президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал 250 человек, осужденных по делам об экстремизме. Решение было озвучено после завершения переговоров с американским спецпосланником Джоном Коулом, состоявшихся 19 марта во Дворце Независимости в Минске. По итогам встречи США также сняли с республики часть санкций.

«Президентом принято решение о помиловании ряда лиц, осужденных за преступления экстремистской направленности. В первую очередь глава государства традиционно руководствовался принципом гуманизма. И, конечно же, учитывал обращения, поступившие от матерей, жен и близких осужденных», — сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Все ходатайства предварительно рассматривала специальная комиссия под руководством генерального прокурора. «В итоге принято решение о помиловании 250 лиц. Всем им государство предоставляет право на новую страницу в жизни», — добавили в пресс-службе. Среди вышедших на свободу — политический блогер Эдуард Пальчис и правозащитница Анастасия Лойко.

Тема политзаключенных была одной из центральных на переговорах. Лукашенко заявил, что в Беларуси «нет политических статей и никаких политзаключенных», а есть «правонарушители», однако признал, что этот вопрос обсуждался с американцами «заочно, в переписках».

«Думаю, что в основном мы пришли к определенному мнению. И белорусская сторона готова следовать нашим с вами договоренностям. Думаю, что особых тут проблем не будет», — сказал он.

Помимо освобождения заключенных, итогом переговоров стало снятие американских санкций с «Беларуськалия», Белорусской калийной компании, Белинвестбанка, Банка развития и Министерства финансов Беларуси — об этом объявил сам Коул после встречи.

В декабре 2025 года Лукашенко помиловал 123 человека, осужденных по делам о шпионаже, терроризме и экстремизме, — тогда решение также было принято в рамках договоренностей с президентом США Дональдом Трампом, а Вашингтон взамен пообещал отменить санкции против калийной отрасли Беларуси.

Среди помилованных тогда оказались основатель правозащитного центра «Весна» и лауреат Нобелевской премии мира 2022 года Алесь Беляцкий, бывший кандидат в президенты Виктор Бабарико, глава его предвыборного штаба Мария Колесникова и юрист штаба Максим Знак. В конце декабря того же года Лукашенко помиловал 22 заключенных на основе их ходатайств с признанием вины и раскаянием в содеянном.