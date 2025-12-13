Президент Беларуси Александр Лукашенко освободил 123 гражданина разных государств в ответ на снятие американских санкций против калийной отрасли республики. Среди помилованных — белорусская оппозиционерка Мария Колесникова, лауреат Нобелевской премии мира 2022 года Алесь Беляцкий и экс-кандидат в президенты Беларуси Виктор Бабарико.

«В рамках достигнутых договоренностей с президентом США Дональдом Трампом и по его просьбе, в связи с отменой незаконных санкций против калийной отрасли Республики Беларусь <…> главой государства принято решение о помиловании 123 граждан различных стран», — сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Граждане были осуждены по разным статьям — о шпионаже, террористической и экстремистской деятельности и так далее, отмечается в заявлении.

«Данный жест также осуществлен в связи с просьбами иных глав государств и исходя из гуманитарных принципов и общечеловеческих и семейных ценностей», — уточнили в пресс-службе.

Всего за последнее время Лукашенко помиловал 156 человек, в том числе граждан Великобритании, США, Литвы, Украины, Латвии, Австралии и Японии.

В списке освобожденных оказалась Мария Колесникова, принимавшая участие в выборах президента Беларуси в 2020 году. Ее осудили в сентябре 2021 года на 11 лет по статьям о заговоре с целью захвата власти, призывах к действиям, угрожающим национальной безопасности, и создании экстремистского формирования.

Как пишут белорусские СМИ, Колесникова уже поговорила с сестрой и покинула Беларусь. Эту же информацию сообщила и команда Бабарико: «Татьяна Хомич только что поговорила по телефону со своей сестрой Марией Колесниковой. Она на свободе».

Кроме того, на свободу также вышли сам Бабарико и Беляцкий. Последний, по предварительным данным, уже находится в Литве.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале сообщил, что на свободу также вышли пять украинцев. Кто именно был помилован, он не уточнил.

12-13 декабря в Беларуси проходили переговоры Лукашенко со спецпредставителем США Джоном Коулом. Тот по итогам встреч заявил, что Вашингтон снимает санкции с белорусского калия, а также похвалил белорусского лидера за то, что тот «дает хорошие советы» по урегулированию конфликта на Украине.

«Думаю, это очень хороший ход со стороны США для Беларуси. Мы их [санкции] снимаем сейчас <…> По мере нормализации отношений между двумя странами все больше санкций будет сниматься», — сказал Коул.

«Беларуськалий» — крупнейший производитель хлоркалия в Беларуси. США ввели санкции против компании в 2021 году. Ранее компания экспортировала 10—11 млн тонн хлоркалия ежегодно через ОАО «Белорусская калийная компания». Продукция поставлялась в 107 стран, а доля предприятия в мировом экспорте калийных удобрений превышала 20%.