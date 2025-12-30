Президент Беларуси Александр Лукашенко в преддверии Нового года помиловал 22 заключенных на основе их ходатайств с признанием вины и раскаянием в содеянном. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Имена помилованных людей не называются.

Из числа отпущенных на свободу 20 человек были осуждены по «экстремистским» статьям Уголовного кодекса Беларуси, говорится в релизе. Среди помилованных 15 женщин и 7 мужчин, у 11 человек есть несовершеннолетние дети.

«Решение о помиловании принято президентом из гуманитарных соображений и в интересах семей, а также с учетом положительных характеристик помилованных лиц», — пояснили в пресс-службе.

В середине декабря Лукашенко освободил 123 заключенных, в том числе белорусскую оппозиционерку Марию Колесникову, лауреата Нобелевской премии мира 2022 года Алеся Беляцкого и экс-кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико. Это было сделано в ответ на снятие американских санкций против калийной отрасли страны.

Среди помилованных были граждане Великобритании, США, Литвы, Украины, Латвии, Австралии и Японии, которых белорусские власти осудили за шпионаж, террористическую или экстремистскую деятельность.

После этого спецпосланник президента США Джон Коул допустил, что в ближайшие месяцы Беларусь «в одной большой группе» освободит еще около 1 тысячи заключенных.

Лукашенко начал практику регулярных групповых помилований за преступления «протестной» и экстремистской направленности в 2024 году. Тогда с середины августа по конец декабря он подписал семь указов, по которым были отпущены из тюрем в общей сложности 209 человек (подсчет по данным телеграм-канала «Пул Первого»).

За 2025 год Лукашенко подписал 10 указов о помилованиях, включая нынешний предновогодний. По данным белорусских правозащитников, всего течение года при содействии США вышли на свободу более 360 человек.