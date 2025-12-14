Спецпосланник президента США Джон Коул не исключил, что в ближайшие месяцы Беларусь «в одной большой группе» освободит еще около 1 тыс. заключенных. Таким мнением он поделился с агентством Reuters.

«Я думаю, что это более чем возможно, что мы можем это сделать <…> Мы на правильном пути, импульс есть», — отметил он.

В случае массовой амнистии, как подчеркнул американский чиновник, с Минска можно было бы снять «большинство санкций». По его словам, это «справедливая сделка».

Амнистия 13 декабря

13 декабря президент Беларуси Александр Лукашенко освободил 123 заключенных в ответ на снятие американских санкций против калийной отрасли. Как уточнили в пресс-службе белорусского лидера, такое решение было принято еще и в связи с просьбой президента США Дональда Трампа, а также «исходя из гуманитарных принципов и общечеловеческих и семейных ценностей».

В частности, речь идет о гражданах Великобритании, США, Литвы, Украины, Латвии, Австралии и Японии, которые были осуждены в Беларуси за шпионаж, террористическую или экстремистскую деятельность.

Среди помилованных также оказались белорусская оппозиционерка Мария Колесникова, лауреат Нобелевской премии мира 2022 года Алесь Беляцкий и экс-кандидат в президенты Беларуси Виктор Бабарико.

Как позже сообщили в штабе Бабарико, его и Колесникову вывезли на Украину. Последнюю, по предварительным данным, должны доставить в Литву, где уже находится освобожденный Беляцкий. Как подчеркнули представители Киева, амнистированные после оказания необходимой медицинской помощи могут по желанию быть отправлены в Вильнюс или Варшаву.

По данным издания «Наша Нива», всего украинцам было передано 114 освобожденных, из которых 104 — граждане Беларуси. В пресс-службе Лукашенко рассказали, что за последние месяцы в общей сложности были помилованы 156 граждан разных стран.

Что известно об освобожденных белорусских оппозиционерах

В 2021 году Колесникову приговорили к 11 годам лишения свободы по статьям о заговоре с целью захвата власти, призывах к действиям, угрожающим национальной безопасности, и создании экстремистского формирования. Ранее она принимала участие в выборах президента Беларуси.

Оппозиционерка заявила, что благодарна всем причастным за освобождение и поприветствовала дальнейшие шаги.

«Вместе с тем, конечно, я думаю о тех людях, которые еще несвободны. Я очень жду того момента, когда мы все сможем обняться», — отметила она.

Бывший председатель правления Белгазпромбанка Бабарико баллотировался на пост президента Беларуси. В 2021 году его осудили на 14 лет по обвинению в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и в даче взятки. После освобождения он рассказал, что в местах лишения свободы остается его сын.