Белорусских оппозиционеров Виктора Бабарико и Марию Колесникову вывезли на Украину. Об этом сообщает штаб Бабарико. Ранее обоих помиловали по решению президента Беларуси Александра Лукашенко.

Как пишет издание «Наша Нива», в общей сложности белорусская сторона передала украинцам 114 освобожденных человек, из них 104 — белорусы.

13 декабря стало известно, что Лукашенко помиловал 123 граждан различных стран, осужденных в Белоруссии за шпионаж, террористическую и экстремистскую деятельность.

Пресс-служба белорусского лидера объяснила это договоренностями с США и просьбой американского президента Дональда Трампа, а также отменой санкций против белорусской калийной отрасли.

Ранее 13 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в рамках «специального мероприятия по освобождению находившихся в Беларуси граждан» при поддержке США и «сотрудничеству наших разведок» были освобождены более ста человек, в том числе пятеро украинцев.

Сестра Колесниковой Татьяна Хомич сообщила журналистам, что оппозиционерка благодарит США, Трампа и власти Беларуси за проведение переговоров.

По предварительным данным, Колесникову позднее доставят в Литву. В 2021 году белорусские власти приговорили ее к 11 годам лишения свободы по статьям о заговоре с целью захвата власти, призывах к действиям, угрожающим национальной безопасности, и создании экстремистского формирования.

В 2021 году Бабарико (бывший председатель правления Белгазпромбанка и экс-кандидат на пост президента Беларуси) получил 14 лет колонии. После задержания его обвинили в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и в даче взятки.

В списке освобожденных также оказались:

лауреат Нобелевской премии мира 2022 года Алесь Беляцкий (по неподтвержденным данным, он уже находится в Литве);

экс-главред TUT.BY Марина Золотова;

юрист, член предвыборного штаба Бабарико Максим Знак и другие.

Представители Украины уточнили, что освобожденные граждане Беларуси после оказания необходимой медицинской помощи и по их желанию будут доставлены в Польшу и Литву.

Всего, как отмечала пресс-служба Лукашенко, за последнее время он помиловал 156 человек, в том числе граждан Великобритании, США, Литвы, Украины, Латвии, Австралии и Японии.

12-13 декабря в Минске проходили переговоры Лукашенко со спецпредставителем США Джоном Коулом. Тот по итогам встреч заявил, что Вашингтон снимает санкции с белорусского калия, а также похвалил белорусского лидера за то, что тот «дает хорошие советы» по урегулированию конфликта на Украине.

Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт в эфире телеканала «Первый информационный» рассказала, что Трамп и его жена Мелания передали Лукашенко личное послание, в котором поблагодарили «белорусскую сторону и лично президента за гостеприимство, которое постоянно оказывается американской делегации».

«Отмечают наше белорусское гостеприимство, говорят об очень радушном приеме. Благодарят за презенты, которые ранее наш президент передавал Дональду и Мелании, и поздравляют с наступающим Рождеством, желают счастливого Рождества. Также там Дональд Трамп отмечает, что с нетерпением ждет возвращения Джона Коула домой, чтобы узнать подробности состоявшихся переговоров. Собственно, это все, что пока могу рассказать», — добавила она.