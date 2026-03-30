Президент США Дональд Трамп поблагодарил белорусского коллегу Александра Лукашенко за помилование осужденных в Беларуси и заявил, что ждет встречи с ним на следующем заседании «Совета мира». Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«На прошлой неделе мой посланник в Беларуси Джон Коул, после переговоров с глубокоуважаемым президентом Александром Лукашенко, добился освобождения еще 250 политических заключенных! Таким образом, общее число заключенных, которых президент Лукашенко милостиво освободил с прошлого мая, значительно превысило 500 человек. Я хочу выразить самую теплую благодарность президенту за это и с нетерпением жду встречи с ним на следующем заседании Совета мира!» — говорится в сообщении.

19 марта Лукашенко провел в Минске переговоры с делегацией США, которую возглавлял спецпосланник американского президента по Беларуси Джон Коул. По итогам переговоров белорусский лидер помиловал 250 человек, осужденных по делам об экстремизме. Сам Лукашенко заявлял, что в республике «нет политических статей и никаких политзаключенных», а есть «правонарушители».

Кроме того, по итогам переговоров с делегацией США было объявлено о снятии санкций с «Беларуськалия», Белорусской калийной компании, Белинвестбанка, Банка развития и Министерства финансов Беларуси.

Лукашенко заявил, что американская сторона настаивает на том, чтобы он приехал на следующее заседание «Совета мира», созданного по инициативе Трампа, передает БЕЛТА. Белорусский президент отметил, что не смог посетить в феврале первое заседание совета из-за проведения в Беларуси внезапной проверки боеготовности Вооруженных сил.

«Вы же видели, я вздыбил всю армию. Каждый день вечером мне группа, которая контролирует и реализует мои замыслы, докладывает о ходе этой, действительно впервые в истории, такой масштабной проверки. Ну и как я мог улететь? Мне что, оставить этот процесс? Нельзя», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что пообещал представителям США посетить предстоящее заседание «Совета мира».

Ранее в Кремле заявили, что Россия не принимала решения относительно вступления в «Совет мира» Трампа. Там отметили, что концепция этой структуры сейчас выглядит менее актуальной на фоне войны на Ближнем Востоке, спровоцированной действиями США и Израиля против Ирана.