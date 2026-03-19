США планируют организовать визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Вашингтон. Об этом заявил спецпосланник американского лидера Джон Коул по итогам переговоров в Минске, сообщает агентство «БелТА» .

«Мы обсудили также возможную поездку президента Лукашенко в США и будем работать над тем, чтобы это организовать», — сообщил Коул журналистам.

По его словам, президент США Дональд Трамп называет Лукашенко своим «хорошим другом и уважаемым мировым лидером».

В центре переговоров были вопросы восстановления работы посольства США в Минске, освобождения политзаключенных, а также экономическое сотрудничество и санкции. Коул подтвердил, что подготовка к открытию дипмиссии идет при участии Госдепартамента, однако конкретные сроки пока не называются.

Стороны обсудили участие Лукашенко в Совете мира, созданном Трампом.

«Какое-то время тому назад мы были разочарованы тем, что президент Лукашенко не смог приехать на заседание Совета мира, которое недавно состоялось в Вашингтоне, но президент Трамп пригласил президента Лукашенко поучаствовать в любых других заседаниях», — заявил Коул.

Лукашенко подтвердил готовность присутствовать на одном из будущих заседаний.

Коул высоко оценил позицию Минска по ситуации в Иране и Венесуэле. «Очень ценно всегда получать мнение президента Беларуси. Потому что это совершенно другое мнение по сравнению с тем, что мы можем получить на Западе», — пояснил он, пообещав передать все обсуждавшиеся вопросы в Вашингтон.

Говоря о конфликте в Украине, спецпосланник отметил, что приоритеты России, Украины и США различаются.

«Для России и Украины ситуация в Украине гораздо важнее того, что происходит на Ближнем Востоке. Для Ирана, США и Израиля гораздо важнее то, что происходит на Ближнем Востоке», — сказал он.

Коул подтвердил возможность скорого прямого контакта между Лукашенко и Трампом, ответив утвердительно на соответствующий вопрос. Он также опроверг слухи о влиянии третьих лиц на организацию встреч, подчеркнув, что получает инструкции исключительно от президента США.

Кроме того, американский посланник выразил надежду на улучшение отношений между Беларусью и Литвой, назвав это частью гуманитарной миссии США в регионе.