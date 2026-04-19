Суд в Омске оштрафовал местного жителя по статье о демонстрации нацистской символики за публикацию картинки, на которой изображен экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайса в нацистской форме. Об этом сообщает РИА Новости.

В материалах суда указано, что мужчина разместил в соцсетях поддельное изображение Чубайса в военной форме немецкого солдата времен Великой Отечественной войны. Картинка была опубликована по меньшей мере дважды — во «ВКонтакте» и в Telegram. Это стало поводом для составления двух административных протоколов по ст. 20.3 КоАП «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики».

В суде мужчина заявил, что опубликовал изображения с Чубайсом в нацистской форме, так как не согласен с его высказываниями и действиями. По словам омича, экс-глава «Роснано» неоднократно допускал «фашистские лозунги в адрес граждан нашей страны».

Изображенную на картинке свастику мужчина не разглядел из-за низкого качества картинки, а умысла на пропаганду нацизма не было, следует из его пояснений.

Суд оштрафовал жителя Омска на тысячу рублей по каждому из двух протоколов. Решение вступило в силу в марте.

В начале апреля Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск «Роснано» на 5,5 млрд рублей к Чубайсу и шести бывшим топ-менеджерам госкорпорации. Исковое заявление было подано с целью возмещения средств, потраченных на называемый «планшет Чубайса» — не реализованный проект по созданию гибкого дисплея Plastic Logic («Пластик Лоджик»). Махинации с бюджетными средствами, которые предназначались для его разработки, стали поводом для расследования уголовного дела о коррупции.