Ростовская область в ночь на 19 апреля подверглась ракетному удару и атаке украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. По его словам, воздушная атака «принесла тяжелые последствия».

Минобороны России отчиталось об уничтожении в ночь на воскресенье 13 БПЛА — в Белгородской, Курской, Ростовской областях, Краснодарском крае, над Крымом и Азовским морем.

В Таганроге в результате ракетного удара пострадала коммерческая инфраструктура, возник пожар на складах. Трое жителей города обратились за медицинской помощью.

Беспилотник был сбит в Неклиновском районе, информация о пострадавших и разрушениях не поступала, добавил Слюсарь.

Мэр Таганрога Светлана Камбулова уточнила, что серьезные повреждения в результате воздушной атаки получили коммерческие предприятия, Таганрогский механический колледж и более 10 автомобилей.

Территории Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) имени Г. М. Бериева и Приморского парка оцеплены «для обследования и обезвреживания возможных взрывоопасных предметов», говорится в посте Камбуловой.

Оперштаб Краснодарского края поздно вечером 18 апреля информировал о падении обломков БПЛА в районе морского порта Ейска. Отмечалось, что пожара и пострадавших не было.

В утренней сводке оперштаба говорится, что из-за падения обломков БПЛА в трех частных домах Ейска выбило окна.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз вечером 18 апреля сообщил о гибели мужчины в результате атаки украинского беспилотника на село Алешковичи Суземского района.