Президент США Дональд Трамп на протяжении нескольких часов кричал на помощников, узнав о сбитом над Ираном американском истребителе F-15E. Об этом сообщила The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. По информации издания, Трамп также выступил против захвата острова Харк, опасаясь больших потерь. В то же время внутри администрации американского лидера растет тревога из-за противоречивых сигналов от него и риска затягивания конфликта, говорится в статье.

Крики и требования: реакция Трампа на сбитый истребитель

По словам собеседников WSJ, эпизод со сбитым над Ираном истребителем стал один из самых напряженных для Белого дома. Трамп опасался повторения кризиса 1979 года, когда в Тегеране были взяты в заложники 66 американских дипломатов и сотрудников, и провальную попытку их освободить. Те события «стоили выборов» Джимми Картеру, говорил американский лидер.

Узнав о сбитом истребителе, Трамп несколько часов кричал на помощников и требовал немедленно провести операцию по спасению обоих членов экипажа сбитого истребителя, тогда как военным требовалось время, чтобы выработать план действий, утверждает WSJ.

Помощники главы Белого дома ежеминутно получали сводки, но из-за опасений, что импульсивность президента может навредить операции, не допускали его к оперативным совещаниям и давали информацию дозированно, информируя только о ключевых моментах, пишет газета.

Двухместный американский истребитель F-15E был сбит над Ираном 3 апреля. Оба члена экипажа — пилот и штурман-оператор — катапультировались. Пилота спасли через несколько часов после крушения. О спасении второго члена экипажа Трамп объявил 5 апреля.

Трамп отказался от захвата острова Харк

Как пишет WSJ, Трамп выступил против захвата американскими военными острова Харк в Иране из-за опасений, что наземная операция повлечет за собой большие потери. По словам источников, американского лидера заверяли в успехе операции по высадке на остров, однако он счел, что военные США окажутся «легкой мишенью», говорится в статье.

После начала военных действий против Ирана Трамп неоднократно угрожал уничтожить нефтяную инфраструктуру на острове Харк. О том, что администрация главы Белого дома рассматривает планы оккупации или блокады острова Харк с целью вынудить иранцев разблокировать Ормузский пролив, ранее писал Axios.

Остров Харк — морской хаб, расположенный в северной части Персидского залива. Там находится крупнейший нефтяной терминал Ирана. Харк — ключевое звено иранского нефтяного экспорта в Китай и на другие азиатские рынки. По данным JPMorgan Chase, примерно за месяц до американских бомбардировок Иран увеличил нефтяной экспорт через остров до рекордного уровня, превышающего 3 млн баррелей.

В окружении Трампа зреет тревога из-за его противоречивых заявлений

WSJ указывает, что внутри президентской администрации растет тревога из-за противоречивых сигналов от Трампа и риска затягивания конфликта с Ираном. Война все больше воспринимается в команде главы Белого дома как политически рискованная, в связи с чем усиливается мнение, что ее нужно как можно быстрее завершить.

Резкие публичные заявления и ультиматумы Трамп допускал без консультаций с командой по нацбезопасности и сознательно пытался «выглядеть максимально нестабильным и оскорбительным», полагая, что это усилит давление на Иран и позволит выйти на переговоры, пишет WSJ. Советники главы Белого дома неоднократно просили его реже давать СМИ спонтанные интервью. На некоторое время он согласился на это, но затем вернулся к прежней практике.

WSJ в частности рассказала о ситуациях, когда Трамп объявлял пресс-секретарю Белого дома Кэролайн Левитт, что поговорил с неким журналистом и сообщил ему важные новости, добавляя, что ей придется подождать и узнать их из публикации.

Кроме того, Трамп регулярно «импровизирует» при публикации постов в Truth Social, пишет газета. Например, опубликованное в начале апреля сообщение с угрозой «уничтожения цивилизации» Ирана было импровизацией, направленной на то, чтобы напугать Тегеран и ускорить переговоры, а не частью согласованного плана, заявил WSJ неназванный чиновник США.

Трамп беспокоится о росте цен на топливо и реакции рынков, хотя готов временно принять политические издержки, добавляет издание.