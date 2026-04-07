Несколько взрывов прозвучало на острове Харк, где расположена инфраструктура для экспорта нефти, сообщает иранское агентство Mehr в телеграм-канале во вторник, 7 апреля.

«Американско-сионистский враг совершил несколько нападений на остров Харк, и на острове было слышно несколько взрывов», — говорится в сообщении.

США и Израиль не делали заявлений об ударах по острову Харк.

Президент США Дональд Трамп ранее угрожал уничтожить нефтяную инфраструктуру на острове Харк, если Иран не откроет Ормузский пролив.

О том, что администрация Трампа рассматривает в планы оккупации или блокады острова Харк с целью вынудить Иран разблокировать Ормузский пролив, ранее писал Axios.

Остров Харк — это ключевое звено иранского нефтяного экспорта в Китай и на другие азиатские рынки. По данным JPMorgan Chase, примерно за месяц до американских бомбардировок Иран увеличил нефтяной экспорт через Харк до рекордного уровня, превышающего 3 млн баррелей.