Штурмовые подразделения кораблей ВМС США готовятся к тому, чтобы в ближайшие дни начать высаживаться на связанные с Ираном нефтяные танкеры, а также захватывать суда в международных водах. Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

По их словам, администрация президента США Дональда Трампа стремится усилить экономическое давление на Иран, чтобы вынудить его пойти на уступки в части Ормузского пролива и ядерной программы.

О том, что США намерены перехватывать иранские суда в рамках американской блокады портов Ирана, ранее заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил страны Дэн Кейн. По его словам, преследованию подвергнутся любые суда с иранским флагом или суда, деятельность которых связана с оказанием материальной поддержки Тегерану, включая суда «теневого флота», перевозящие иранскую нефть.

18 апреля Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) сообщило, что корабли американских ВМС с начала блокады перехватили уже 21 торговое судно, пытавшееся войти в иранские порты и прибрежные районы или покинуть их. Этим судам было дано указание «развернуться и вернуться обратно в Иран».

Как указали в Пентагоне, до настоящего времени американские силы еще ни разу не поднимались на борт какого-либо судна в рамках блокады.

17 апреля власти Ирана заявили о временном открытии Ормузского пролива для коммерческих судов. Однако уже на следующий день Тегеран объявил о восстановлении военного контроля над проливом из-за «пиратских» действий США.

Таким образом, в Ормузском проливе продолжает действовать двойная блокада — со стороны Соединенных Штатов и Ирана. Президент США Дональд Трамп говорил, что американская блокада «останется в полной силе» до тех пор, пока Тегеран не достигнет соглашения с Вашингтоном.

Около 20 судов, которые ожидали прохода через Ормузский пролив, после объявления Ирана о его блокировке, развернулись в сторону Омана, сообщает The Wall Street Journal. В этот же день при попытке пересечь пролив были атакованы танкер и контейнеровоз.