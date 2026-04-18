Танкер и контейнеровоз были атакованы при попытке пересечь Ормузский пролив, сообщило Управление морских торговых операций при ВМС Великобритании (UKMTO) в субботу, 18 апреля.

Капитан танкера сообщил, что в 20 морских милях (около 37 км) к северо-востоку от Омана к судну приблизились два катера Корпуса стражей исламской революции (КСИР), после чего открыли огонь. Экипаж и само судно в безопасности, говорится в сообщении.

Кроме того, UKMTO получило сообщение о попадании «неизвестного снаряда» в контейнеровоз в 25 морских милях (около 46 км) к северо-востоку от Омана. В результате были повреждены несколько контейнеров, пожара или воздействия на окружающую среду не зафиксировано.

В обоих случаях проводятся расследования инцидентов.

Как сообщает Reuters, некоторые суда получили уведомление от ВМС Ирана о том, что Ормузский пролив вновь закрыт, а проход через него запрещен для всех судов. Около 20 судов, которые ожидали прохода через пролив, развернулись в сторону Омана, сообщает The Wall Street Journal. Это произошло после того, как Иран объявил о фактическом перекрытии пролива.

17 апреля власти Ирана заявили о временном открытии Ормузского пролива для коммерческих судов. Однако уже на следующий день Тегеран объявил о восстановлении военного контроля над проливом из-за «пиратских» действий США.

Таким образом, в Ормузском проливе продолжает действовать двойная блокада — со стороны Соединенных Штатов и Ирана. Президент США Дональд Трамп говорил, что американская блокада пролива «останется в полной силе» до тех пор, пока Тегеран не достигнет соглашения с Вашингтоном.