Власти Ирана отзывают соглашение по ограниченному коммерческому транзиту через Ормузский пролив и восстанавливают «строгий контроль» над передвижением судов, сообщил генштаб иранской армии в субботу, 18 апреля.

«Ввиду продолжающихся актов пиратства и морской блокады со стороны США Иран отзывает соглашение, которое разрешало ограниченный коммерческий транзит через Ормузский пролив. Теперь этот водный путь снова находится под строгим контролем иранских вооруженных сил», — говорится в сообщении.

До тех пор, пока США не восстановят свободу передвижения для всех судов, заходящих в Иран, «ситуация в Ормузском проливе будет оставаться под строгим контролем», сказано в заявлении.

Представитель центрального штаба иранского военного командования «Хазрат Хатам аль-Анбия» подтвердил, что Тегеран вернул военный контроль над Ормузским проливом. По его словам, это связано с тем, что США «продолжают заниматься пиратством и морским разбойничеством под предлогом так называемой блокады».

«По этой причине контроль над Ормузским проливом вернулся к прежнему состоянию, и этот стратегический пролив находится под строгим управлением и контролем вооруженных сил», — сказано в сообщении.

Власти Ирана заявили о временном открытии пролива для коммерческих судов в пятницу, 17 апреля. До этого в проливе фактически действовала двойная блокада — со стороны США и Ирана. Тегеран пропускал суда лишь определенных стран, требуя при этом уплаты значительного сбора за транзит. Президент США Дональд Трамп говорил, что американская блокада пролива «останется в полной силе» до тех пор, пока Иран не достигнет соглашения с Соединенными Штатами, в том числе по своей ядерной программе.

8 апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие в Исламабаде переговоры сторон кончились безрезультатно. Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран намерены продолжить контакты в эти выходные, 18 и 19 апреля. По данным Reuters, в ближайшее время стороны могут подписать меморандум о взаимопонимании, а затем в течение 60 дней заключат всеобъемлющее соглашение.

В субботу власти Ирана сообщили о частичном открытии воздушного пространства и нескольких аэропортов впервые с конца февраля.