Иран частично открыл воздушное пространство и несколько аэропортов впервые с конца февраля, сообщает организация гражданской авиации республики в субботу, 18 апреля.

«Согласно уведомлению NOTAM, выпущенному в 7 часов утра 18 апреля 2026 года, были открыты воздушное пространство страны и ряд аэропортов», — говорится в заявлении, которое приводит Tasnim.

В частности, открыты воздушные коридоры в восточной части Ирана. Они предназначены для международных транзитных рейсов, следующих через воздушное пространство республики.

Полеты будут запускаться постепенно, по мере технической и оперативной готовности военного и гражданского секторов.

ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока сообщает, что шесть гражданских аэропортов Ирана, в том числе два аэропорта в Тегеране, будут работать на прием и выпуск самолетов ежедневно по 11 часов в сутки, с 03:30 до 14:30 по всемирному времени (с 06:30 до 17:30 мск). По словам собеседника агентства, такой порядок действует до утра 25 апреля.

В восточной части Ирана работа аэропортов возобновлена в обычном режиме, западная часть остается закрытой, уточнил источник ТАСС.

Воздушное пространство Ирана было закрыто 28 февраля, после того как США и Израиль начали наносить удары по объектам на иранской территории. 8 апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели, боевые действия в этот период не возобновлялись. Прошедшие в Исламабаде переговоры сторон кончились безрезультатно. После этого США объявили о блокаде Ормузского пролива. 17 апреля Иран заявил о временном открытии пролива для коммерческих судов. На следующий день в иранских Вооруженных силах объявили о возврате к режиму военного контроля над Ормузским проливом, объяснив решение блокадой США и расценив ее как «пиратство».