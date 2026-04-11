В Исламабаде начались переговоры американской и иранской делегаций, сообщила журналистка телеканала NewsNation со ссылкой на президента США Дональда Трампа.

«Я спросила, начались ли переговоры официально, и он ответил утвердительно», — написала она.

Трамп также отметил, что скоро станет ясно, откровенен ли Иран на переговорах.

«Я дам вам знать очень скоро. Это не займет много времени», — привела журналистка ответ главы Белого дома.

О начале переговоров также сообщило иранское информационное агентство Fars.

До этого в субботу в Исламабаде прошли непрямые переговоры Вашингтона и Тегерана при посредничестве Пакистана, сообщил Al Hadath со ссылкой на источники. Глава американской делегации вице-президент США Джей Ди Вэнс провел встречу с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом, до этого с пакистанским премьером встретился глава иранской делегации, спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф.

В состав делегации США также вошли спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Иран на встрече, помимо Галибафа, представляет глава МИД страны Аббас Аракчи.

Иранское государственное телевидение сообщило, что Тегеран передал пакистанским посредникам свои «красные линии», которые касаются контроля над Ормузским проливом, разморозки иранских активов, выплаты военных репараций и прекращения огня на всей территории региона. Официальный представитель Белого дома заявил CBS News, что США не согласны с «красными линиями» Ирана, добавив, что никаких договоренностей по этому поводу достигнуто не было.

Вэнс ранее рассказал, что Вашингтон на переговорах будет требовать от Ирана прекратить обогащение урана.

Посол Пакистана в Москве Файсал Ниаз Тирмизи заявил RTVI, что Тегеран выражал обеспокоенность насчет безопасности членов своей делегации. По словам дипломата, эту обеспокоенность была передана американской стороне.

США и Иран договорились о прекращении огня на две недели в среду, 8 апреля.