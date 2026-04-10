В Исламабад прибудут как иранская, так и американская делегации. Об этом в специальном интервью RTVI заявил посол Пакистана в Москве Файсал Ниаз Тирмизи.

«По моим данным, в Пакистан прибудут как иранская, так и американская делегации. Сегодня вечером», — рассказал глава пакистанской дипмиссии.

Файсал Ниаз Тирмизи добавил, что Тегеран выразил обеспокоенность касательно безопасности членов делегации. По словам дипломата, эту обеспокоенность Пакистан передал США.

«Как дипломаты мы должны обеспечить переговорщикам, участвующим в процессе, соблюдение международных норм дипломатии», — рассказал Файсал Ниаз Тирмизи.

По данным Al Hadath, переговоры между США и Ираном состоятся в субботу, 11 апреля.

В Белом доме ранее заявили, что переговорную группу Вашингтона возглавит вице-президент США Джей Вэнс. В нее также войдут спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

По словам Вэнса, Вашингтон на переговорах будет требовать от Тегерана прекратить обогащение урана.

США и Иран договорились о прекращении огня на две недели в среду, 8 апреля.