Европейские политики критикуют премьер-министра Словакии Роберта Фицо за прямые контакты с президентом России Владимиром Путиным, но всегда интересуются итогами таких бесед. Об этом Фицо рассказал на встрече со студентами 30 апреля.

«Я встречаюсь с Путиным, и все критикуют меня. И когда я возвращаюсь после встречи с Путиным, все в туалетах Брюсселя спрашивают меня, что он сказал. Итак, герои, почему бы вам тоже не пойти и не пообщаться с ним?» — заявил премьер.

Он отметил, что Словакия стремится выстраивать суверенную внешнюю политику, ориентированную на «все стороны света». Фицо выразил мнение, что Запад исчерпал себя с точки зрения экономических возможностей, поэтому руководство Словакии ищет такие возможности в других странах и отвергает «идеологические шоры».

Фицо добавил, что немногие страны в Европе могут похвастаться такими обширными контактами с мировыми лидерами — от главы КНР Си Цзиньпина и президента Вьетнама То Лама до американского лидера Дональда Трампа и президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

Словацкий премьер сообщил, что собирается встретиться с Путиным во время своего визита в Москву по случаю Дня Победы и обсудить прекращение огня на Украине. При этом Фицо отметил, что не видит перспектив завершения конфликта в связи с выделением Киеву кредита ЕС в размере 90 €млрд. Однако Словакия, Венгрия и Чехия отказались участвовать в этом займе, подчеркнул политик.

По его словам, в Европе понимают, что конфликт на Украине не может быть разрешен военным путем, однако «по-прежнему существует стремление финансировать войну, поскольку преобладает мнение, что это ослабляет Россию экономически».

«Просто давить, давить и давить — вот стратегия, согласно которой мирные переговоры якобы начнутся: когда одна из сторон будет настолько слаба, что ей придется согласиться на переговоры. Но когда? Кто признает, что он настолько слаб, что согласится на переговоры? Поэтому я думаю, что нас ждет относительно длительный военный конфликт», — сказал Фицо.

Премьер Словакии также высказался о необходимости проведения серьезных реформ в ЕС и ООН. Последняя, по словам Фицо, превратилась в «посмешище», хотя предполагалось, что организация будет обеспечивать мир при необходимости применять военную силу для этих целей.

Сейчас, по словам Фицо, Совет безопасности ООН не может гарантировать отправку миротворцев и наведение порядка, «если где-то что-то случится». Исходя из этого, система безопасности, созданная после окончания Второй мировой войны, «практически бесполезна», резюмировал премьер Словакии.

«Кто остановил американцев в Ираке? Кто остановил Россию на Украине? Кто остановил американцев в Иране? Кто остановил американцев в Венесуэле? И я боюсь, что за этим последуют другие страны, которые занимают важное место на карте интересов Соединенных Штатов», — заявил Фицо, уточнив, что имеет в виду Кубу и Гренландию.

Рассуждая о будущем НАТО, премьер допустил, что альянс может прекратить свое существование, и констатировал, что альтернативы ему нет, кроме статьи 42.7 Договора ЕС о взаимопомощи стран-членов в случае вооруженной агрессии. Эта статья применялась после терактов в Париже в ноябре 2015 года.

Кремль подтвердил визит Роберта Фицо на парад Победы в Москве 9 мая. Польша и страны Балтии заявили, что закроют свое воздушное пространство для самолета словацкого премьера. В результате Фицо предположительно поедет в Россию на автомобиле, сообщил источник РИА Новости в польских дипломатических кругах.