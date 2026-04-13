В случае, если блокада Ормузского пролива со стороны США затянется, то в России могут вырасти цены на 70% промышленных товаров и на 20% продовольственных. Об этом RTVI заявил первый замглавы комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

«В длительной блокаде Ормузского пролива, думаю, для России есть и положительные, и отрицательные факторы. Если пролив закроют, то тогда Европа вынуждена будет настаивать на том, чтобы получать нефть и газ со стороны РФ. С учетом того, что углеводородное сырье подорожает, то, естественно, Россия только выиграет. Если она начнет продавать Европе нефть и газ, то поступления в бюджет вырастут, и влияние мировой инфляции на российскую будет даже более незаметным, чем на сегодняшний период», — сказал депутат.

Минусом, по его словам, будет то, что из-за блокировки акватории и последующего за этим роста цен на топливо увеличатся цены на импортную продукцию для России.

«И нам нужно будет больше денег для того, чтобы закупать необходимые товары, а Россия закупает где-то 70% промышленных товаров и 20% продовольствия», — добавил парламентарий.

И это, по словам Арефьева, «не только бананы-ананасы, но и картофель, мясо, молочные продукты». Если же говорить о промтоварах, продолжил он, то «это не только одежда, но, например, трактора»: «Китай уже повысил цены на сельхозтехнику, а это существенный удар по нашему карману».

«В итоге рост цен на энергоносители, на продукты и промышленные товары может сойтись в баланс. С одной стороны, у нас увеличиваются доходы от продажи нефтересурсов, а с другой стороны — растут расходы на покупку импорта. Но какой будет баланс, будет зависеть от индекса цен и роста стоимости иностранной валюты. Я думаю, что если эти два фактора учитывать, то, скорее всего, какой-то баланс будет, и Россия от этого, скорее всего, не пострадает», — считает депутат.

При этом надо учитывать, что у президента США Дональда Трампа свои задачи в Ормузском проливе, продолжил он: «Трамп думает, что если он перекроет Ормузский пролив, то обратятся к США, но американские нефтепродукты намного дороже, чем российские».

«Поэтому здесь Россия, с одной стороны, проигрывает, а с другой выигрывает. Все будет зависеть от того, насколько гибкая будет политика и Европейского союза, и наша собственная. Можно сделать так, что мы ничего не проиграем в этой войне», — убежден Арефьев.

С 13 апреля в 10:00 по восточному времени (18:00 мск) американские военные введут блокаду судоходства в иранских портах в Ормузском проливе. Центральное командование США (CENTCOM) уточнило, что суда, следующие в порты других стран, свободу передвижения сохранят — под ограничения попадает только трафик, связанный непосредственно с Ираном.

Такое решение Белый дом принял после провала переговоров Вашингтона и Тегерана в Исламабаде. По словам Трампа, встреча «прошла хорошо» и по большинству пунктов удалось договориться, однако главное — иранская ядерная программа — так и осталось камнем преткновения.

«Есть только одна вещь, которая имеет значение: Иран не готов отказаться от своих ядерных амбиций», — написал президент в Truth Social, объявив о начале блокады и пообещав перехватывать суда, заплатившие Тегерану за проход через пролив.

Когда блокада будет снята, Трамп не уточнил, заметив лишь, что она займет «некоторое время», но сработает «эффективно». Ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что сделка была близко, однако сорвалась из-за «максимализма США».

Тегеран дал понять, что капитулировать не намерен. Военный советник верховного лидера Мохсен Резаи пообещал, что иранские вооруженные силы «не допустят подобного шага», поскольку армия располагает «значительными неиспользованными возможностями».

«Иран — это не то место, которое можно сдержать твитами и вымышленными планами блокады», — сказал он.

ВМС Корпуса стражей исламской революции, в свою очередь, предупредили, что любая попытка прохода военных судов через пролив «встретит жесткий и решительный отпор». По данным CNN со ссылкой на источники, иранская сторона на переговорах дала понять: собственную блокаду Ормузского пролива Тегеран не снимет до окончательного соглашения.