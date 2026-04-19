Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал решение США продлить ослабление санкций против российской нефти. По его словам, такая мера «не отвечает реальной ситуации в войне». Об этом говорится в посте, опубликованном в телеграм-канале украинского лидера в воскресенье, 19 апреля.

Зеленский прямо не упоминает США и пишет только о решении продлить приостановку санкций. Он указал, что благодаря этому послаблению Россия может продавать свою нефть «без последствий».

Прибыль Москвы от продажи сырья Зеленский оценил в $10 млрд. По его словам, эти средства Москва тратит на вооружения, которые используются в ходе боевых действий на Украине.

Аналогичную оценку Зеленский приводил в марте. Тогда украинский президент говорил, что ослабление санкций усиливает позиции России.

В субботу стало известно, что Минфин США выпустил лицензию, которая выводит из-под санкций российскую нефть, погруженную на танкеры до 17 апреля. Срок ее действия — один месяц, до 16 мая 2026 года. Новая лицензия полностью заменяет аналогичное разрешение, выданное в марте и истекшее 11 апреля.

Ослабляя санкции против российской нефти, Вашингтон стремится сдержать мировые цены на энергоносители, которые резко выросли на фоне американо-израильской войны с Ираном и закрытия Ормузского пролива. В то же время в США считают, что эта мера не принесет России существенной финансовой выгоды.

Спецпредставитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отмечал, что продление ослабления санкций против российской нефти затронет более 100 млн баррелей нефти, находящейся в транзите.