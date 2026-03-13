Решение президента США Дональда Трампа временно снять санкции с российской нефти принесет Москве $10 млрд и приведет к усилению ее позиций. С таким заявлением выступил на пресс-конференции в Париже президент Украины Владимир Зеленский.

«Только одно это послабление со стороны Америки может дать России на войну сумму около $10 млрд. Это точно не помогает миру», — сказал он (цитата по РБК-Украина).

По словам Зеленского, доходы от продажи энергоресурсов Россия тратит на вооружения.

«И все это потом летит против нас», — добавил украинский лидер.

Зеленский также напомнил о случаях нарушения дронами воздушного пространства стран Европы, в чем они обвиняли Россию.

«Поэтому снимать санкции, чтобы потом на тебя прилетало больше дронов — на мой взгляд, это не является правильным решением», — заключил Зеленский.

Ранее лидеры стран «Большой семерки», в частности, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон, призвали Трампа не позволять Москве использовать американо-израильскую войну против Ирана в своих интересах или добиваться смягчения санкций, рассказали Axios двое чиновников G7.

В пятницу, 13 марта, Мерц подтвердил, что в Европе не согласны с решением Трампа о приостановке санкций против российской нефи, передает Reuters.

«Мы считаем, что это неправильно. Сейчас проблема заключается в ценах, а не в поставках. И с учетом этого мне хотелось бы узнать, какие еще факторы побудили правительство США принять такое решение», — заявил канцлер ФРГ на пресс-конференции в Норвегии.

Как отмечает Reuters, временное снятие ограничений нефтяных санкций не оказало существенного влияния на котировки — к 10 утра по Гринвичу (13:00 мск) цена на эталонную нефть марки Brent снова поднялась до $101 за баррель.

После начала операции США и Израиля против Ирана нефть стала дорожать из-за закрытия иранцами Ормузского пролива — единственного пути выхода из Персидского залива для танкеров с ближневосточной нефтью. Это заставило страны региона сократить добычу.

В сложившихся условиях финансовые власти США разрешили поставку и продажу российской сырой нефти и нефтепродуктов, уже загруженных на танкеры, начиная с 12 марта. Срок действия лицензии — один месяц, до 11 апреля.

В Кремле решение США по смягчению ограничений на поставку энергоносителей из России расценили как попытку стабилизировать энергорынки и ситуативное совпадение интересов Москвы и Вашингтона.

«Мы слышали заявления представителей Соединенных Штатов о том, что это исключение сделано сейчас действительно для уже загруженной нефти до 12 марта. Но также было и заявление, что в целом далее США не планируют снимать какие-либо нефтяные санкции с Российской Федерации», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков (цитата по «Интерфаксу»).

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев пояснил, что приостановка санкций затрагивает около 100 млн баррелей нефти, находящейся в транзите. Он высказал мнение, что из-за углубления энергетического кризиса дальнейшее смягчение санкций на российскую нефть становится все более неизбежным, несмотря на сопротивление «части брюссельской бюрократии».