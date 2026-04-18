Минфин США выпустил генеральную лицензию, выводящую из-под американских санкций покупку российской нефти, погруженной на танкеры до 17 апреля. Разрешение действует до 16 мая 2026 года.

Лицензия не предусматривает разрешение на сделки, касающиеся Крыма, ДНР и ЛНР, а также Ирана, Кубы и КНДР. Из документа следует, что новая лицензия «полностью заменяет» действие аналогичного разрешения, выданного в марте и срок действия которого истек 11 апреля.

Продлевая временное ослабление санкций против российской нефти, США стремятся сдержать мировые цены на энергоносители, которые резко выросли на фоне американо‑израильской войны с Ираном, пишет Reuters. В пятницу, 17 апреля, мировые цены на нефть упали на 9% до $90 за баррель после того, как Иран временно открыл Ормузский пролив, отмечает агентство.

Ослабление американских санкций против российской нефти затронет более 100 млн баррелей нефти, находящейся в транзите, написал в телеграм-канале спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он выразил мнение, что решение оставить в силе отмену санкций вызовет крайнее беспокойство в Евросоюзе и Великобритании.

«Многие страны, включая США, всё лучше понимают ключевую, системообразующую роль российских нефти и газа для стабильности мировой экономики. Санкции против России неэффективны и деструктивны. Продление снятия санкций с российской нефти, безусловно, вызовет крайнее беспокойство, истерику и вой у поджигателей войны в ЕС и Британии», — говорится в посте.

Дмитриев также отметил, что Россия продолжает взаимодействие с США по экономическим и энергетическим вопросам.

Временная лицензия Минфина США, разрешавшая операции с российской нефтью и нефтепродуктами, погруженными на суда, действовала на протяжении месяца — с 12 марта по 11 апреля — и продлена не была. Глава министерства Скотт Бессент объяснил этот шаг необходимостью обеспечения стабильности на мировом энергетическом рынке и поддержания низких цен на топливо. По его словам, ослабление санкций не принесет существенной финансовой выгоды России. 15 апреля Бессент заявлял, что США не планируют продлевать послабления для российской нефти.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в середине апреля заявил в интервью телеканалу India Today о «некотором скромном приросте» нефтяных доходов России на фоне конфликта на Ближнем Востоке. По оценке представителя Кремля, эти суммы не являются критически важными ни для бюджета, ни для экономики страны в целом. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в марте доходы Москвы от экспорта нефти и нефтепродуктов составили $19 млрд, что почти вдвое больше, чем в феврале.