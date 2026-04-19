Иран отказался от участия во втором раунде переговоров с США, передает IRNA в воскресенье, 19 апреля.

«Иран отказался принимать участие во втором раунде переговоров с Соединенными Штатами», — говорится в публикации агентства в соцсети X.

Информация о предстоящем втором раунде переговоров Тегерана и Вашингтона в Исламабаде не соответствует действительности, указывает IRNA.

Как сообщает агентство, «чрезмерные и необоснованные требования США, частые изменения позиции, постоянные противоречия и продолжение так называемой морской блокады», которую иранская сторона расценивает как нарушение соглашения, «до сих пор препятствовали прогрессу переговоров». В этих обстоятельствах «нет никаких явных перспектив для плодотворных переговоров», говорится в сообщении.

В воскресенье президент США Дональд Трамп сообщил, что направил в Исламабад своих представителей для проведения нового раунда переговоров по Ирану. По словам главы Белого дома, в консультациях примут участие его спецпосланник Стив Уиткофф и зять Джаред Кушнер.

В случае отсутствия соглашения по итогам переговоров Трамп пригрозил «взорвать» Иран, подчеркнув, что речь идет о «последнем шансе» для республики.

8 апреля Вашингтон и Тегеран договорились о двухнедельном прекращении огня. 17 апреля Иран объявил о возобновлении работы Ормузского пролива, закрытого иранской стороной для западных судов с конца февраля. Позже решение было отменено из-за отказа Трампа снять морскую блокаду Ирана. МИД республики назвал действия США незаконными, преступными и нарушающими режим прекращения огня.