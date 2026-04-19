Президент США Дональд Трамп направил в Пакистан своих представителей для проведения нового раунда переговоров по Ирану, срок перемирия с которым истекает 21 апреля. Об этом глава Белого дома сообщил в соцсети Truth Social. Он обвинил Тегеран в нарушении режима прекращения огня и пригрозил новыми ударами по республике, если ее власти не заключат с Вашингтоном сделку.

Американская переговорная группа прибудет в Исламабад вечером 20 апреля. В комментарии Fox News Трамп уточнил, что в переговорах будут участвовать Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Вице-президент Джей Ди Вэнс, который возглавлял американскую делегацию на прошлых переговорах, не поедет в Пакистан на этот раз «из соображений безопасности», заявил Трамп ABC News.

Президент заявил, что это «последний шанс» для Ирана заключить сделку с США, и пригрозил в противном случае «взорвать» всю страну.

«Мы предлагаем очень честную и разумную сделку, и я надеюсь, что они на нее согласятся, потому что, если они этого не сделают, США выведут из строя все электростанции и все мосты в Иране. Хватит церемониться!», — говорится в посте Трампа в Truth Social.

Американский лидер обвинил Иран в нарушении соглашения о прекращении огня из-за случаев обстрела торговых судов в Ормузском проливе. Трамп высмеял заявление властей Ирана о закрытии пролива после короткого возобновления судоходства по нему. По словам президента, США «ничего не теряют» от закрытия пролива, тогда как Иран теряет по $500 млн в день.

Иранская сторона пока не подтвердила свое участие в переговорах с США. По данным агентства Tasnim, Тегеран не намерен отправлять свою делегацию в Пакистан, пока Вашингтон не снимет блокаду с иранских портов.

На фоне заявлений Трампа о переговорах министерство иностранных дел Пакистана сообщило, что глава ведомства Мухаммад Исхак Дар провел телефонный разговор с иранским коллегой Аббасом Аракчи. Пакистанский министр подчеркнул «необходимость продолжения диалога и взаимодействия как важнейшего условия для скорейшего решения текущих проблем».

Также анонсирован телефонный разговор между президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьером Пакистана Шахбазом Шарифом.

США и Иран в ночь на 8 апреля договорились о двухнедельном прекращении огня. СМИ сообщали о готовности обеих сторон продлить это соглашение. 17 апреля Иран объявил о возобновлении работы Ормузского пролива, закрытого Тегераном для западных судов с конца февраля.

Позже решение было отменено из-за отказа Трампа снять морскую блокаду Ирана. МИД республики назвал действия США незаконными, преступными и нарушающими режим прекращения огня.

17 апреля Трамп заявил, что Иран якобы согласился передать США высокообогащенный уран, который остался под завалами после прошлогодних американских ударов по ядерным объектам республики.

Замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде отверг утверждение Трампа, назвав передачу обогащенного урана Вашингтону неприемлемым вариантом. По словам Хитибзаде, из-за «максималистской позиции» США Иран не готов к новому раунду переговоров.