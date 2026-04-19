Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу назвал президента Украины Владимира Зеленского «основной причиной геноцида против украинского и русского народов». Его заявление приводит ТАСС.

По словам Шойгу, недавно Зеленский призывал к созданию некоего трибунала «для привлечения к ответственности за агрессию против Украины»

«Однако все понимают, что основная причина нынешнего геноцида против украинского и русского народов — он сам и его хозяева», — сказал секретарь Совбеза.

В 2025 году Шойгу называл вопрос легитимности Зеленского в числе факторов, который осложняют процесс мирного урегулирования российско-украинского конфликта.

В 2021 году Шойгу, занимавший тогда пост министра обороны, прокомментировал заявление украинского президента о том, что Крым никогда не будет «русской территорией».