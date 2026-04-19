Экс-президент Болгарии Румен Радев, возглавляющий движение «Прогрессивная Болгария», после голосования в Софии заявил, что будет стремиться к уважительным и равноправным отношениям с Россией.

«Нам, наконец, нужен путь к демократической, современной европейской Болгарии», — заявил Радев, добавив, что хочет развивать «практические отношения с Россией, основанные на взаимном уважении и равноправии» (цитата по Reuters).

Как пишет агентство, «Прогрессивная Болгария» лидирует на выборах и может получить около 35% голосов. Если прогноз подтвердится, это станет одним из самых высоких результатов за последние годы.

Досрочные выборы в Народное собрание Болгарии (однопалатный парламент) проходят в воскресенье, 19 апреля. Избирательные участки закроются в 20:00 (совпадает с мск). К этому времени ожидаются первые экзитполы.

Вторым по популярности фаворитом гонки после «Прогрессивной Болгарии» считается партия «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) бывшего премьера Бойко Борисова. Следом идет правоцентристская коалиция «За перемены — Демократическая Болгария».

Румен Радев занимал пост президента Болгарии с января 2017 года по январь 2026-го. В начале года он объявил об отставке, объяснив это тем, что хочет помочь стране выйти из глубокого политического кризиса. Он раскритиковал болгарскую политическую элиту за «предательство интересов граждан», а также заявил, что досрочные выборы дадут возможность порвать с «мафиозной моделью власти».

Западные СМИ считают, что Радев в случае победы на выборах может стать для Москвы «новым Виктором Орбаном», который неделей ранее потерпел поражение на парламентских выборах в Венгрии. Так, Financial Times (FT) написала, что экс-президент может стать «троянским конем Путина в Европе». В свою очередь, Politico отмечала, что Радев «давно занимает позиции, близкие к Кремлю» в том, что касается Украины, а также намекал на желание закупать нефть у России. Кроме того, он неоднократно выступал против военной помощи Киеву.

В то же время глава AlphaResearch Бориана Димитрова усомнилась, что Радев может стать для России «вторым Орбаном». В разговоре с FT она выразила мнение, что «сильные проевропейские настроения и зависимость от средств ЕС не позволят резкого поворота».