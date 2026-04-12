Лидер венгерской оппозиции Петер Мадьяр лидирует на парламентских выборах: после обработки 37% бюллетеней его партия «Тиса» получает 132 места против 59 у действующего премьер-министра Виктора Орбана, находящегося у власти уже 16 лет. Парламент состоит из 199 мест, и остальные мандаты, вероятно, достанутся ультраправой партии «Наша Родина».

Первые поступившие данные о подсчетах результатов касались небольших деревенских общин, где традиционно сильно влияние Орбана и его партии «Фидес», поэтому сначала венгерские СМИ сообщали, что лидирует правящая политическая сила. Однако по мере прихода данных из других мест ситуация начала меняться.

Согласно венгерской избирательной системе, 106 из 199 парламентских мест распределяются по одномандатным округам, а остальные — по пропорциональной системе с компенсационными механизмами.

Председатель «Тисы» назвал себя «осторожно оптимистичным» в свете данных последних предвыборных опросов, которые предрекали ему победу. После выборов он заявил о фальсификациях «на разных уровнях», включая некоторые «серьезные» случаи.

«Мы принимаем необходимые меры, будем подавать жалобы и, как и предсказывали, выдвинем обвинения. Каждый, кто совершил или подстрекал к фальсификации выборов, будет привлечен к ответственности по закону», — пообещал лидер оппозиции.

В соцсети Х он призвал всех своих сторонников прийти на встречу на площади Баттьяни на берегу Дуная, чтобы там дожидаться итоговых результатов подсчетов, но предупредил. что им следует вести себя спокойно и не поддаваться на возможные провокации.

Многие аналитики называли венгерские выборы самыми важными в Европе в 2026 году. Явка оказалась рекордной, причем опережала показатели предыдущих лет с самого утра. К 17:00 был достигнут исторический максимум, а через полтора часа — за полчаса до закрытия участков — проголосовали уже 77,8% избирателей. Прежний рекорд в новой истории Венгрии (70,53%) был зафиксирован в 2002 году.

В общей сложности на выборах могли проголосовать 7,5 млн зарегистрированных избирателей. По словам Мадьяра, на участки пришли 6 млн человек, и это вселяет надежду на большие перемены в стране. «Каждый голос может стать решающим», — обращался он к своим сторонникам.

При этом глава канцелярии Орбана Гергей Гуйяш после закрытия участков выразил уверенность в своей победе и заявил, что высокая явка объясняется активностью электората «Фидес».