Завершили работу избирательные участки для голосования на парламентских выборах в Венгрии, передает Bloomberg. Явка приблизилась к рекорду для страны или даже побила его. Представитель администрации премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуляш назвал выборы легитимными: по его словам, избиратели дали уверенный мандат следующему правительству.

Венгерский президент Тамаш Сульок, верный сторонник Орбана, охарактеризовал результаты голосования как «упорядоченные» и заявил, что рекордная явка является доказательством демократии. По состоянию на 18:30 явка достигла 78%, что является рекордом в посткоммунистической истории страны.

Согласно независимому опросу 21 Kutatokozpont, проведенному перед голосованием, оппозиционная партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром опережала своих соперников на 17 пунктов.

«Я надеюсь, что Венгрия наконец-то встанет на путь перемен. И верю, что мы сможем жить в по-настоящему демократическом, более свободном государстве», — заявил RTVI избиратель по имени Беньямин, который голосовал на участке в центре Будапешта.

По его словам, одна из ключевых задач политической силы, которая придет к власти по итогам выборов, — это наладить контакты с Вашингтоном в оборонной и экономической сферах.

«Я считаю, что сегодня крайне важно поддерживать нормальные, адекватные отношения с США. Это необходимо как в рамках НАТО, так и с точки зрения наших торговых соглашений. Приезд [вице-президента США Джея Ди] Вэнса — это очень позитивный сигнал. И я надеюсь, что какими бы ни были результаты выборов, конструктивный диалог между нашими странами сохранится и впредь», — считает Беньямин.

На выборах решается судьба около 199 мест в парламенте: 106 из них будут распределены по округам по мажоритарной системе, а остальные — по партийным спискам пропорционально в стране с населением почти 10 млн человек. Партийный альянс Орбана в настоящее время контролирует 135 мест.

Чтобы изменить конституцию и «демонтировать» политическую систему Орбана, «Тиса» должна получить 2/3 мест в парламенте. Простое большинство позволит партии управлять страной, но ограничит ее возможности по проведению глубоких реформ.

«Знаете, мы уже не хотим ждать — перемены нужны прямо сейчас. Мы хотим сменить правительство Орбана, сменить “Фидес”. Мы очень надеемся, что партия “Тиса” добьется своего. Мы просто хотим лучшего будущего, а для этого все должно измениться, нам нужно обновление», — поделилась с RTVI своими ожиданиями избирательница по имени Нина.

Разделяющий оппозиционные взгляды мэр Будапешта Гергей Карачонь заявил в эфире телеканала Telex, что не видит перспектив у правительства Орбана, поскольку его политика ведет к выходу Венгрии из состава ЕС.

Российская сторона поддерживает Орбана и его политическую линию — в частности, нежелание отказываться от выгодных поставок энергоносителей из РФ и согласовывать крупный кредит для Украины, выделяемый из доходов от заблокированных в Европе активов Банка России. Кроме того, венгерский премьер неоднократно заявлял, что при его пребывании у власти Украина ни за что не вступит в состав Евросоюза.